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17 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Асмус и Петров поздравили режиссера «Текста» с днем рождения

Климу Шипенко исполнилось 37 лет

Режиссер и сценарист Клим Шипенко отметил 37-летие. О совместной работе с именинником над триллером «Текст» в честь даты вспомнила актриса Кристина Асмус, которая разместила в соцсети фото с постановщиком и его женой Соней Карпуниной.

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Асмус назвала Шипенко «одним из самых преданных делу людей», а также напомнила, что он является самым кассовым режиссером в истории российского кино:

Универсальный, подробный, смелый продюсер и сценарист. И самый кассовый режиссер в истории российского кино, снявший любимые зрителем фильмы «Холоп», «Текст» и «Салют-7». На днях вышла еще одна премьера — короткометражка «Сверхчеловек» с [Федором] Бондарчуком в роли Дьявола.
Кристина Асмус

Режиссера поздравил в инстаграме и Александр Петров, который тоже снимался в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского.

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Актер отметил, что гордится дружбой с Шипенко:

Если бы отправили «Текст» на «Оскар» от России, уверен, пободались бы, но это не самое важное, самое важное впереди, съездим туда еще не раз и свое возьмем! Клим, ты настоящий, сильный, живой, искренний, абсолютный фанат своей профессии и своей семьи!
6.5
Текст
2019/Россия16+драматриллер
Моя оценка

Клим Шипенко — известный российский режиссер, сценарист и продюсер. Кроме «Холопа», «Текста» и «Салюта-7», он снял ленты «Непрощенные», «Кто я?», «Любит не любит». Постановщик собирается также выпустить ленту «Декабрь» о последних днях Сергея Есенина и его романе с Айседорой Дункан и сериал по аудиокниге Глуховского «Пост».

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