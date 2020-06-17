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17 июня 2020, Известияновость

Актер «Секса в большом городе» собирался отказаться от роли

Сыгравший Эйдана — возлюбленного Кэрри Брэдшоу — Джон Корбетт рассказал, что сниматься его уговорила Сара Джессика Паркер
Джон Корбетт и Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе»

Джон Корбетт, сыгравший Эйдана в сериале «Секс в большом городе», чуть не отказался от роли из-за матери. Об этом артист рассказал в интервью RT.

Посмотрев две присланные ему видеокассеты с эпизодами шоу, где оказалось много шуток «ниже пояса», Корбетт решил, что проект ему не нравится и не подходит. Актер отметил, что в то время его мама смотрела все сериалы, в которых он снимался, поэтому участвовать в «Секс в большом городе» ему показалось стыдным. Однако через неделю после отказа с Корбеттом связались продюсеры и сказали, что в Нью-Йорке с ним хочет встретиться Сара Джессика Паркер:

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Пришел к ней домой, а там был и Майкл Патрик Кинг и, кажется, даже Даррен Стар. И представляете, они меня уболтали — настолько Джессика была очаровательная. Если бы я ей отказал, это стало бы для меня одним из самых больших поводов для сожаления.
Джон Корбетт

Актер признался, что в итоге участвовать в съемках популярного в 2000-х годах сериала ему было очень приятно, тем более, «Секс в большом городе» в то время смотрели все.

«Секс в большом городе» — сериал о четырех подругах, ярких и уверенных в себе жительницах Нью-Йорка. Он выходил на экраны с 1998 по 2004 год. Шоу стало культовым и получило несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус». Ключевые роли, помимо Паркер и Корбетта, сыграли Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нотт.

7.4
Секс в большом городе
1998/США16+мелодрамакомедия
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