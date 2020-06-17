Тарантино раскритиковали за слово «ниггер» в его фильмах

Сценарист исторической драмы «12 лет рабства» Джон Ридли раскритиковал режиссера Квентина Тарантино за употребление персонажами его фильмов слова «ниггер», которое считается проявлением расизма. Об этом Ридли рассказал PA Media, передает Yahoo News.
Тарантино, по мнению сценариста, в некотором роде наслаждается словом, имеющим негативную окраску, и часто использует его «вне контекста, просто, чтобы оно прозвучало». Ридли добавил:
Это больно, это приводит в бешенство. Но в то же время я не могу взять и сказать: «Нет, ты больше не можешь использовать это слово».
«Слово на н» использовали герои фильмов «Джеки Браун», «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво».
Именно Джон Ридли ранее призвал HBO Max снять с показа фильм «Унесенные ветром». Ленту 1939 года вернут на сервис, но перед ее демонстрацией будет звучать вступительное слово от телеведущей и преподавательницы истории кино в Чикагском университете Жаклин Наджумы Стюарт о расизме.