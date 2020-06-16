Никифорова вернулась к съемкам в популярном сериале: первые фото

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

Актеры сериала «Анна-детективъ» вернулись к съемкам второго сезона, приостановленным в марте из-за пандемии коронавируса. В новых эпизодах Анна Миронова (Александра Никифорова) объединится с вернувшимся после таинственного исчезновения Яковом Штольманом (Дмитрий Фрид), чтобы расследовать убийства в провинциальном городе. Никифорова отметила:

Во втором сезоне моя героиня изменится, ведь прошло время. Анна повзрослела, ее закалили жизненные трудности, появилась твердость характера. Казалось, что жизнь героини стала спокойнее и размереннее, но в один вечер все резко изменится. Александра Никифорова

Дмитрий Фрид отметил, что «новый сезон будет еще более интересным, интригующим и захватывающим», чем первый. Помимо увлекательного расследования, зрители будут наблюдать и за развитием отношений главных героев.

7.8 Анна-детективъ 2016 / Россия 16+ исторический триллер детективный Моя оценка Хочу посмотреть