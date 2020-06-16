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16 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Никифорова вернулась к съемкам в популярном сериале: первые фото

Работу над новым сезоном «Анны-детектива» возобновили после перерыва из-за коронавируса
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Актеры сериала «Анна-детективъ» вернулись к съемкам второго сезона, приостановленным в марте из-за пандемии коронавируса. В новых эпизодах Анна Миронова (Александра Никифорова) объединится с вернувшимся после таинственного исчезновения Яковом Штольманом (Дмитрий Фрид), чтобы расследовать убийства в провинциальном городе. Никифорова отметила:

Во втором сезоне моя героиня изменится, ведь прошло время. Анна повзрослела, ее закалили жизненные трудности, появилась твердость характера. Казалось, что жизнь героини стала спокойнее и размереннее, но в один вечер все резко изменится.
Александра Никифорова

Дмитрий Фрид отметил, что «новый сезон будет еще более интересным, интригующим и захватывающим», чем первый. Помимо увлекательного расследования, зрители будут наблюдать и за развитием отношений главных героев.

7.8
Анна-детективъ
2016/Россия16+историческийтриллердетективный
Моя оценка

Премьера первого сезона детективного сериала с элементами мистики «Анна-детективъ» состоялась в 2016 году на «ТВ-3». Второй сезон выйдет на канале «ТВ Центр». Дата премьеры пока не уточняется.

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