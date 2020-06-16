«Оскар 2021» перенесли на два месяца

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщается в твиттере американской Академии кинематографических искусств и наук. Мероприятие пройдет позже, чем планировалось ранее, из-за пандемии коронавируса.
В связи со сложившейся ситуацией период отбора номинантов продлится до 28 февраля следующего года. Анонс номинаций состоится 15 марта.
Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии еще в мае. До этого планировалось, что церемония состоится в конце февраля 2021 года.
Напомним, из-за вспышки коронавируса голливудские студии прекратили все съемки и отложили на более поздние сроки премьеры множества картин и телесериалов. Также были отменены и отложены многие крупнейшие мировые события культурной жизни, в том числе кинофестиваль в Каннах.