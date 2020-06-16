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16 июня 2020, Lenta.Ruновость

«Оскар 2021» перенесли на два месяца

Мероприятие пройдет позже, чем планировалось, из-за пандемии коронавируса
Источник: Legion-Media.ru

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщается в твиттере американской Академии кинематографических искусств и наук. Мероприятие пройдет позже, чем планировалось ранее, из-за пандемии коронавируса.

В связи со сложившейся ситуацией период отбора номинантов продлится до 28 февраля следующего года. Анонс номинаций состоится 15 марта.

Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии еще в мае. До этого планировалось, что церемония состоится в конце февраля 2021 года.

Напомним, из-за вспышки коронавируса голливудские студии прекратили все съемки и отложили на более поздние сроки премьеры множества картин и телесериалов. Также были отменены и отложены многие крупнейшие мировые события культурной жизни, в том числе кинофестиваль в Каннах.

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