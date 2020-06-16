«Оскар 2021» перенесли на два месяца

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщается в твиттере американской Академии кинематографических искусств и наук. Мероприятие пройдет позже, чем планировалось ранее, из-за пандемии коронавируса.

В связи со сложившейся ситуацией период отбора номинантов продлится до 28 февраля следующего года. Анонс номинаций состоится 15 марта.

Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии еще в мае. До этого планировалось, что церемония состоится в конце февраля 2021 года.