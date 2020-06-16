Анне Чиповской 33: от молодой актрисы до звезды нового поколения

Анна Чиповская родилась в творческой семье актрисы и джазового музыканта, поэтому с выбором профессии определилась достаточно рано: уже в 15 лет она экстерном окончила лингвистическую гимназию и через два года стала студенткой Школы-студии МХАТ.

Сегодня Анна Чиповская одна из самых успешных и востребованных актрис своего поколения. За последние несколько лет она успела поработать во множестве разнообразных проектов, от «Елок» и «Гороскопа на удачу» до «Блокбастера» и «Хождения по мукам». А еще Анна прекрасно поет, причем не только в кадре: она исполнила песню My Girl для саундтрека к фильму «Холодный фронт», записала совместный трек с Манижей и время от времени выступает на сцене с мини-концертами.