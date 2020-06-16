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16 июня 2020, Кино Mail.ruстатьяЮбилеи

Анне Чиповской 33: от молодой актрисы до звезды нового поколения

Одна из самых успешных и востребованных актрис российского кино отмечает день рождения
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фотографии
42
фотографии
42
фотографии

Анна Чиповская родилась в творческой семье актрисы и джазового музыканта, поэтому с выбором профессии определилась достаточно рано: уже в 15 лет она экстерном окончила лингвистическую гимназию и через два года стала студенткой Школы-студии МХАТ. 

В 2009 году Анна дебютировала на сцене Московского художественного театра в спектакле «Амадей», а вскоре была принята в труппу Московского театра Олега Табакова.

Известность пришла к Анне Чиповской после выхода фильма «Шпион» с Данилой Козловским и сериалов «Оттепель», «Все началось в Харбине».  

7.2
Оттепель
2013/Россия16+драмамелодрамамузыкальные
Моя оценка

Сегодня Анна Чиповская одна из самых успешных и востребованных актрис своего поколения. За последние несколько лет она успела поработать во множестве разнообразных проектов, от «Елок» и «Гороскопа на удачу» до «Блокбастера» и «Хождения по мукам». А еще Анна прекрасно поет, причем не только в кадре: она исполнила песню My Girl для саундтрека к фильму «Холодный фронт», записала совместный трек с Манижей и время от времени выступает на сцене с мини-концертами.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ближайшее время ожидается немало премьер с ее участием: криминальная драма «Маша», комедия «Хандра», а в конце года выйдет лирическая комедия «Комета Галлея».

Анна Чиповская, Павел Прилучный и Лия Ахеджакова снимаются вместе
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