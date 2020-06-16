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16 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Стали известны подробности сюжета второго сезона «Ведьмака»

Шоураннер проекта Лорен Шмидт рассказала о временных скачках в повествовании
Кадр из сериала «Ведьмак»

Во втором сезоне фэнтези-сериала «Ведьмак» не будет скачков между разными временными линиями, как в первом. Об этом в интервью журналу The Wrap рассказала шоураннер Лорен Шмидт. Говоря о приеме, раскритикованном многими зрителями, сценаристка отметила:

Очевидно, это был один из самых противоречивых моментов первого сезона, хотя я и не ожидала, что он вызовет столько споров. С точки зрения повествования я эту идею поддерживаю до сих пор. <…> Цель состояла в том, чтобы позволить зрителю узнать каждого из персонажей по отдельности, и единственное, что я хотела сделать — разделить их временные линии.

Шмидт добавила, что второй сезон отойдет от упомянутого подхода: Геральт, Йеннифэр и Цири наконец встретились, поэтому в новых эпизодах персонажи будут существовать в одном таймлайне. При этом, по словам шоураннера, время останется важным инструментом повествования, и с ним создатели «поиграют» немного по-другому:

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Будут флешбэки, будут флешфорварды, мы фактически сделаем время составляющей истории, чего не могли провернуть в первом сезоне. Если представить, что мы бы делали скачки во времени в трех разных таймлайнах, вышло бы четыре, пять или шесть временных линий. Даже я понимаю, что это слишком много.

Премьера первого сезона фантастического сериала «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского, состоялась на стриминговой платформе Netflix в конце 2019 года. В шоу о мутанте и профессиональном охотнике на монстров, пытающемся сохранить человечность в мире, которым правят коррумпированные короли и маги, сыграли Генри Кавилл, Аня Шалотра, Фрейя Аллан, Ларс Миккельсен, Джои Бэти и другие. В феврале создатели шоу сообщили, что во втором сезоне к касту присоединятся, в частности, Кристофер Хивью, Ким Бодния («Убивая Еву»), Пол Бульон («Острые козырьки»).

8.0
Ведьмак
2019/США, Польша16+драмафэнтезибоевикприключения
Моя оценка

Выход второго сезона запланирован на 2021 год.

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