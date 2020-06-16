Стали известны подробности сюжета второго сезона «Ведьмака»

Очевидно, это был один из самых противоречивых моментов первого сезона, хотя я и не ожидала, что он вызовет столько споров. С точки зрения повествования я эту идею поддерживаю до сих пор. <…> Цель состояла в том, чтобы позволить зрителю узнать каждого из персонажей по отдельности, и единственное, что я хотела сделать — разделить их временные линии.