Стали известны подробности сюжета второго сезона «Ведьмака»

Во втором сезоне фэнтези-сериала «Ведьмак» не будет скачков между разными временными линиями, как в первом. Об этом в интервью журналу The Wrap рассказала шоураннер Лорен Шмидт. Говоря о приеме, раскритикованном многими зрителями, сценаристка отметила:
Очевидно, это был один из самых противоречивых моментов первого сезона, хотя я и не ожидала, что он вызовет столько споров. С точки зрения повествования я эту идею поддерживаю до сих пор. <…> Цель состояла в том, чтобы позволить зрителю узнать каждого из персонажей по отдельности, и единственное, что я хотела сделать — разделить их временные линии.
Шмидт добавила, что второй сезон отойдет от упомянутого подхода: Геральт, Йеннифэр и Цири наконец встретились, поэтому в новых эпизодах персонажи будут существовать в одном таймлайне. При этом, по словам шоураннера, время останется важным инструментом повествования, и с ним создатели «поиграют» немного по-другому:
Будут флешбэки, будут флешфорварды, мы фактически сделаем время составляющей истории, чего не могли провернуть в первом сезоне. Если представить, что мы бы делали скачки во времени в трех разных таймлайнах, вышло бы четыре, пять или шесть временных линий. Даже я понимаю, что это слишком много.
Премьера первого сезона фантастического сериала «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского, состоялась на стриминговой платформе Netflix в конце 2019 года. В шоу о мутанте и профессиональном охотнике на монстров, пытающемся сохранить человечность в мире, которым правят коррумпированные короли и маги, сыграли Генри Кавилл, Аня Шалотра, Фрейя Аллан, Ларс Миккельсен, Джои Бэти и другие. В феврале создатели шоу сообщили, что во втором сезоне к касту присоединятся, в частности, Кристофер Хивью, Ким Бодния («Убивая Еву»), Пол Бульон («Острые козырьки»).
Выход второго сезона запланирован на 2021 год.