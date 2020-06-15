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15 июня 2020, Lenta.Ruновость

Экс-резидент Comedy Club заразился коронавирусом

Таир Мамедов рассказал о положительном анализе на COVID-19
Таир Мамедов | Источник: Legion-Media.ru

Бывший актер Comedy Club, телеведущий Таир Мамедов, заразился коронавирусом. Результаты теста на COVID-19 он опубликовал в инстаграм-аккаунте. «Болеть не круто! Берегите себя», — оставил подпись Мамедов. Подробностей своего состояния он не сообщил.

В настоящее время Мамедов проживает в Лос-Анджелесе. Он эмигрировал в США в 2013 году по политическим причинам. После переезда Таир занялся бизнесом и открыл музей селфи. Также комик ведет свой онлайн-канал.

6.8
Comedy Club
2005/Россия16+юмористическое
Моя оценка

Мамедов начинал юмористическую карьеру в «КВН». В конце 1990-х он выступал за команду РУДН «Дети Лумумбы». С 2005 года Таир начал появляться в Comedy Club, сначала в составе дуэта «Битлз», затем — выступал самостоятельно c пародией на передачу НТВ «Программа максимум».

Он также вел программу «12 злобных зрителей» и другие шоу на канале «MTV Россия». Помимо этого, Мамедов был креативным продюсером и ведущим реалити «Каникулы в Мексике».

Отметим, что США больше остальных стран пострадали от коронавируса. Там более двух миллионов зараженных COVID-19.

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