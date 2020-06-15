Муцениеце и Прилучный вместе снимутся в сериале после развода

Агата Муцениеце рассказала журналу Marie Claire, что готовится к съемкам во втором сезоне сериала «В клетке». В продолжении шоу актриса сыграет с бывшим мужем — Павлом Прилучным. По словам Муцениеце, она не была уверена, что ее героиня появится в новых эпизодах боевика. Кроме того, артистка не знает, как будет работать с экс-возлюбленным:
Даже не представляю, как я буду с Пашей на площадке работать. Но, мне кажется, драматургия наших героев будет интереснее.
Муцениеце уже уточнила у Прилучного, который является не только актером, но и продюсером шоу, не «выписали» ли ее героиню. «Как я выяснила, нет, там будет даже какая-то история, и я с радостью ее сыграю», — отметила Агата. Съемки сериала должны начаться в середине августа в Калининграде.
«В клетке» рассказывает историю бойца смешанных единоборств Сергея, который отсидел семь лет за хранение наркотиков и вернулся в родной Калининград. Премьера состоялась в 2019 году. Помимо Прилучного и Муцениеце, в сериале снялись Владимир Епифанцев, Екатерина Маликова, Артур Ваха. Это не первый проект, где Прилучный и Муцениеце играют вместе. Актеры также работали над сериалами «Квест», «Возмездие», «Закрытая школа», «Геймеры». Пара сыграла свадьбу в 2011 году, о расставании звезд стало известно в 2020-м.