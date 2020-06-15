Муцениеце и Прилучный вместе снимутся в сериале после развода

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Агата Муцениеце рассказала журналу Marie Claire, что готовится к съемкам во втором сезоне сериала «В клетке». В продолжении шоу актриса сыграет с бывшим мужем — Павлом Прилучным. По словам Муцениеце, она не была уверена, что ее героиня появится в новых эпизодах боевика. Кроме того, артистка не знает, как будет работать с экс-возлюбленным:

Даже не представляю, как я буду с Пашей на площадке работать. Но, мне кажется, драматургия наших героев будет интереснее. Агата Муцениеце

Муцениеце уже уточнила у Прилучного, который является не только актером, но и продюсером шоу, не «выписали» ли ее героиню. «Как я выяснила, нет, там будет даже какая-то история, и я с радостью ее сыграю», — отметила Агата. Съемки сериала должны начаться в середине августа в Калининграде.