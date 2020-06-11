Звезда «Сумерек» сравнила съемки с нахождением в заложниках

Кендрик поделилась впечатлениями от съемок первого фильма франшизы. По словам актрисы, работа над лентой шла в Портленде, штат Орегон, где было очень холодно и сыро:

Помню, мои кеды промокли до нитки, и я подумала: «Ну да, здесь действительно отличная команда, и я уверена, что мы бы подружились в другое время. Но сейчас я хочу убить каждого!»

В то же время актриса призналась, что тяжелые условия работы в итоге сблизили ее с коллегами. «Было некое ощущение, будто вы вместе проходите через какое-то травмирующее событие. Как люди, которые выжили, вместе побывав в заложниках, а потом остались связаны на всю жизнь», — отметила Кендрик.