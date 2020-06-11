Звезда «Сумерек» сравнила съемки с нахождением в заложниках

Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в популярной вампирской саге с пребыванием в заложниках. Интервью с исполнительницей роли Джессики Стэнли, подруги главной героини Беллы Свон (Кристен Стюарт), опубликовано на онлайн-канале журнала Vanity Fair.
Кендрик поделилась впечатлениями от съемок первого фильма франшизы. По словам актрисы, работа над лентой шла в Портленде, штат Орегон, где было очень холодно и сыро:
Помню, мои кеды промокли до нитки, и я подумала: «Ну да, здесь действительно отличная команда, и я уверена, что мы бы подружились в другое время. Но сейчас я хочу убить каждого!»
В то же время актриса призналась, что тяжелые условия работы в итоге сблизили ее с коллегами. «Было некое ощущение, будто вы вместе проходите через какое-то травмирующее событие. Как люди, которые выжили, вместе побывав в заложниках, а потом остались связаны на всю жизнь», — отметила Кендрик.
Фильмы франшизы «Сумерки» по романам Стефани Майер выходили на экраны с 2008 по 2012 год. Всего вышло пять частей («Сумерки», «Сумерки. Сага. Новолуние», «Сумерки. Сага. Затмение», «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть I», «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II»), главные роли в лентах исполнили Кристен Стюарт (Белла) и Роберт Паттинсон (Эдвард).