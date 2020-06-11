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11 июня 2020, ТАССновость

Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки

Прерванная из-за коронавируса работа будет осуществляться с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности
Источник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Ведущие киностудии в Голливуде вправе возобновить работу, прерванную из-за пандемии коронавируса, 12 июня. Об этом объявила директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) Барбара Феррер на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC:

Мы объявляем о внесении изменений в распоряжение, чтобы позволить возобновить работу дополнительным частным предприятиям. Это решение будет обнародовано завтра и вступит в силу 12 июня.
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Как информировала Феррер, решение касается зоопарков, аквапарков, кемпингов, бассейнов, гостиниц, теле- и киносъемочных компаний. Их управляющие обязаны перед открытием привести свои служебные инструкции в соответствие с правилами обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности Лос-Анджелеса. «Для нас это единственный способ избежать нового всплеска случаев заражения, госпитализаций и смерти от коронавируса», — отметила она.

Данное решение позволяет возобновить кинопроизводство Голливуда. Ведущие американские киностудии из-за вспышки коронавируса прекратили все съемки и отложили на более поздние сроки премьеры множества картин и телесериалов.

Также были отменены и отложены многие крупнейшие мировые события культурной жизни, в том числе кинофестиваль в Каннах.

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