Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Ведущие киностудии в Голливуде вправе возобновить работу, прерванную из-за пандемии коронавируса, 12 июня. Об этом объявила директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) Барбара Феррер на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC:

Мы объявляем о внесении изменений в распоряжение, чтобы позволить возобновить работу дополнительным частным предприятиям. Это решение будет обнародовано завтра и вступит в силу 12 июня.

Новость Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино

Как информировала Феррер, решение касается зоопарков, аквапарков, кемпингов, бассейнов, гостиниц, теле- и киносъемочных компаний. Их управляющие обязаны перед открытием привести свои служебные инструкции в соответствие с правилами обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности Лос-Анджелеса. «Для нас это единственный способ избежать нового всплеска случаев заражения, госпитализаций и смерти от коронавируса», — отметила она.

Данное решение позволяет возобновить кинопроизводство Голливуда. Ведущие американские киностудии из-за вспышки коронавируса прекратили все съемки и отложили на более поздние сроки премьеры множества картин и телесериалов.