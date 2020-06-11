Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel

Как сообщает портал Screen Rant, ресурс Film Franchise Showdown провел исследование, позволившее определить самого ценного супергероя киновселенной Marvel. Было проанализировано 23 фильма студии: их отсортировали по окупаемости и отзывам кинокритиков. Учитывались бюджеты на производство, кассовые сборы, оценки на IMDb и на других подобных сервисах, номинации и награды на фестивалях.