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11 июня 2020, Lenta.Ruновость

Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel

В рейтинге учитывались окупаемость и отзывы кинокритиков
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Как сообщает портал Screen Rant, ресурс Film Franchise Showdown провел исследование, позволившее определить самого ценного супергероя киновселенной Marvel. Было проанализировано 23 фильма студии: их отсортировали по окупаемости и отзывам кинокритиков. Учитывались бюджеты на производство, кассовые сборы, оценки на IMDb и на других подобных сервисах, номинации и награды на фестивалях.

8.1
Мстители: Финал
2019/США16+боевикприключенияфантастикафэнтези
Моя оценка

Персонаж Соколиный глаз, появившийся в шести блокбастерах и сыгранный актером Джереми Реннером, оказался самым ценным. В случае с ним показатель рентабельности инвестиций составил 5,3 за один фильм. В тройку также вошли Тор (Крис Хемсворт) с показателем 5,06 и Капитан Америка (Крис Эванс) с 4,9. Следом расположились Железный человек (Роберт Дауни-младший), Звездный Лорд (Крис Пратт) и Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон).

Отметим, что на 2021 год запланирована премьера нового сериала о герое Джереми Реннера — «Соколиный глаз».

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