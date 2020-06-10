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10 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Подкаминская и Корешков вместе снялись в фильме: первые кадры

Актеры исполнили главные роли в экранизации знаменитого романа Евгения Замятина «Мы»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Опубликован первый трейлер и фото со съемок драмы «Мы» — нового фильма, созданного по мотивам культового романа-антиутопии Евгения Замятина. Роли в картине исполняют Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак и другие актеры. Режиссером экранизации выступает Гамлет Дульян, среди продюсеров — Сарик Андреасян.

Мы
2021/Россия16+драмафантастика

Действие ленты разворачивается в постапокалиптическом мире через 200 лет после Великой Войны, оставившей на планете лишь малую часть населения, живущего теперь в совершенном Едином Государстве. Здесь у каждого гражданина — персональный порядковый номер, униформа, стеклянный дом и секс по расписанию. Несмотря на авторитарность системы, в обществе царят счастье и гармония.

Инженер Д-503 воспевает такой уклад и вкладывает все свои умения в строительство сверхмощного космического корабля. Однако случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает его представление о себе и своих чувствах. Он также узнает, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто пытается уничтожить Единое Государство.

Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссер Гамлет Дульян отметил:

Мы бережно относились к первоисточнику, поскольку я являюсь фанатом произведения и еще со школы мечтаю экранизировать его. <...> Мне важно было перенести на экран дух книги и не превращать фильм в посредственную фантастику, где все внимание сосредоточено вокруг одних только спецэффектов.

Дульян во время подготовки к съемкам картины побывал в родном городе Евгения Замятина. В прокат фильм «Мы» выйдет в 2021 году.

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