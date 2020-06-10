Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
7 сериалов
Непростые истины: 7 ностальгических сериалов про подростков
15 сериалов
15 зарубежных остросюжетных сериалов, которые вы не видели
10 сериалов
Лихие и громкие: сериалы, которые вернут вас в 90-е
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
30 фильмов
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце
20 фильмов
Рождение нации: 20 важных фильмов о расизме
15 фильмов
15 долгожданных фильмов, которые мы надеемся увидеть летом
20 фильмов
20 ностальгических советских фильмов про первую любовь
20 фильмов
Ромео-гангстер, Гамлет-бизнесмен: 20 экранизаций, удививших нас

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
10 июня 2020, ИА REGNUMновость

Милла Йовович играет Натали Артемис: первые кадры в образе

Лента Пола У.С. Андерсона должна увидеть свет осенью
Милла Йовович в фильме «Охотник на монстров»

Новый кадр из готовящегося к выходу фильма «Охотник на монстров» — экранизации игры Monster Hunter — появился в сети. На снимке исполнительница главной роли — Милла Йовович — позирует в образе своей героини Натали Артемис. На руке актрисы можно увидеть оружие охотников за монстрами — Slinger, которое используется и в игре.

Охотник на монстров
2020/США, Германия, Китай, Япониябоевикприключенияфэнтези

Картина расскажет об элитном отряде солдат, который возглавляет Артемис. Группа попадает в параллельный мир и сталкивается с чудовищами. Чтобы выжить, отряд объединяется с местным Охотником (Тони Джа), который лучше всех умеет убивать чудовищ. Режиссером «Охотника на монстров» выступил Пол У.С. Андерсон, муж Миллы Йовович, вместе с актрисой работавший над «Обителью зла».

Милла Йовович и Тони Джа в фильме «Охотник на монстров»

Фильм «Охотник на монстров» должен выйти в сентябре 2020 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Милла Йовович
Milla Jovovich
Пол У. С. Андерсон
Paul W.S. Anderson
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Охотник на монстров
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
Режиссер «Джона Уика» рассказал о работе над «Матрицей 4»
Михалкова, Бондарчук и Догилева снялись в сериале про карантин
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
Прилучный, Ахеджакова, Михалкова вместе снялись в новом фильме
Подкаминская пообещала продолжение сериала «ИП Пирогова»
Агата Муцениеце показала себя на съемках в жутком гриме
Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале
Нагиев, Янковский, Ильяшенко снялись в комедии: первые кадры
Нолан взорвал настоящий самолет на съемках «Довода»
Теличкина, Кабо и Луговая вместе снялись в сериале: первые фото
Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале
Добронравов и Добрынин попали на видео со съемок «Сватов»
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Климова и Александрова в продолжении «Мосгаза»: первые фото
Звезды «Дома 2» и соцсетей будут выживать в новом шоу на ТНТ
Дочь Волковой и сын Лазарева снялись с родителями в сериале
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Яценко и Маковецкий играют Ивана Грозного: первые кадры
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Милла Йовович высказалась об успехах дочери в кино
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
Бузова и Лолита вместе снялись в шоу «Студия Союз»
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым
Анатолий Вассерман сыграл самого себя в популярном сериале
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным
Николай Фоменко озадачил поклонников своим неожиданным образом
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото
Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Кино на карантине: главные новости за неделю
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за карантина
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Елена Летучая стала ведущей семейного шоу: первые фото со съемок
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась со Скарлетт Йоханссон
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Усатова ищет невесту Аверину в новом сериале: фото со съемок
Тарасова и Стычкин играют пару: фото со съемок новой комедии
Матвеев — Шерлок, Богомолов — злодей: фото со съемок сериала
Что посмотреть?
Рекомендуем кино под ваши вкусы
Так ли страшен COVID-19 и кто заинтересован в панике? – все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
100 удивительных историй о ПДД в честь столетия правил 10 июня 1920 года в Советском Союзе появились первые правила дорожного движения. Совет народных комиссаров во главе с Лениным постановил, кто и как должен ездить на автомобилях в Москве
Дети
Овечкин показал, как его жена выглядела сразу после родов Пара поблагодарила медиков
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Здоровье
12 актеров, карьеры которых погубил алкоголь Михаил Ефремов — далеко не первый.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь