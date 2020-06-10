Милла Йовович играет Натали Артемис: первые кадры в образе

Милла Йовович в фильме «Охотник на монстров»

Новый кадр из готовящегося к выходу фильма «Охотник на монстров» — экранизации игры Monster Hunter — появился в сети. На снимке исполнительница главной роли — Милла Йовович — позирует в образе своей героини Натали Артемис. На руке актрисы можно увидеть оружие охотников за монстрами — Slinger, которое используется и в игре.

Картина расскажет об элитном отряде солдат, который возглавляет Артемис. Группа попадает в параллельный мир и сталкивается с чудовищами. Чтобы выжить, отряд объединяется с местным Охотником (Тони Джа), который лучше всех умеет убивать чудовищ. Режиссером «Охотника на монстров» выступил Пол У.С. Андерсон, муж Миллы Йовович, вместе с актрисой работавший над «Обителью зла».

Милла Йовович и Тони Джа в фильме «Охотник на монстров»