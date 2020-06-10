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10 июня 2020, РИА Новостиновость

HBO Max отказалась от «Унесенных ветром» из-за расовых тем

Фильм может быть возвращен на платформу только с примечанием о содержащихся в нем «противоречивых темах»
Вивьен Ли и Хэтти МакДэниел в фильме «Унесенные ветром» | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 июн — РИА «Новости». Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.

«Унесенные ветром» долгое время подвергался критике за романтизирование рабства, пишет издание. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем «противоречивых тем».

8.2
Унесенные ветром
1939/США12+драмамелодрамавоенный
Моя оценка

В центре сюжета фильма события Гражданской войны, на фоне которых красотка Скарлетт О'Хара пытается не только выжить и заново отстроить жизненный уклад, но и найти настоящую любовь. «Унесенные ветром» стали первой полнометражной цветной картиной, фильм получил восемь премий «Оскар» и помог завоевать любовь миллионов зрителей исполнителям главных ролей — Вивьен Ли и Кларку Гейблу.

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