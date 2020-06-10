HBO Max отказалась от «Унесенных ветром» из-за расовых тем

Вивьен Ли и Хэтти МакДэниел в фильме «Унесенные ветром» | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 июн — РИА «Новости». Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.

«Унесенные ветром» долгое время подвергался критике за романтизирование рабства, пишет издание. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем «противоречивых тем».