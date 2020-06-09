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9 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Звезды «Матрицы» объяснили, зачем сыграли в продолжении трилогии

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий готовящегося к выходу фильма
Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз в «Матрице»

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в интервью изданию Empire рассказали, почему согласились сниматься в четвертой «Матрице», несмотря на то, что многие зрители врспринимали третью часть истории как финальную. Исполнители главных ролей признались, что тоже удивились, узнав, что Лана Вачовски намерена выпустить еще одну ленту.

8.2
Матрица
1999/США, Австралия16+боевикфантастика
Моя оценка

Так Мосс рассказала, что даже не думала о возможности съемок еще одной картины, пока не увидела сценарий, написанный Вачовски в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном. Он очень понравился актрисе:

Когда мне показали сценарий — настолько глубокий, целостный и искусный, насколько вообще можно себе представить, — я поняла, что это настоящий подарок.
Кэрри-Энн Мосс

Киану Ривз тоже похвалил сюжет готовящегося фильма. Актер уверен, что новая лента будет такой же своевременной, как и первая часть франшизы:

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Лана Вачовски написала прекрасный сценарий, эта замечательная история нашла у меня отклик. И это и есть единственная причина сниматься в продолжении. Работать с Ланой снова просто потрясающе. Думаю, история поднимет важные вопросы и даст пищу для размышлений.

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году, за ней последовали продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Картины рассказывали о борьбе выживших в бою с разумными машинами людей после гибели человеческой цивилизации.

Летом 2019 года стало известно о съемках четвертого фильма франшизы. О сюжете новой ленты ничего не сообщается. Известно, что в съемках, кроме Ривза и Мосс, задействован также Нил Патрик Харрис. А вот Хьюго Уивинг, который исполнял в «Матрице» роль агента Смита, не присоединился к касту нового фильма.

Премьера четвертой части франшизы запланирована на 21 мая 2021 года.

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