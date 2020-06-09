Звезды «Матрицы» объяснили, зачем сыграли в продолжении трилогии

Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз в «Матрице»

8.2 Матрица 1999 / США, Австралия 16+ боевик фантастика Моя оценка Хочу посмотреть

Так Мосс рассказала, что даже не думала о возможности съемок еще одной картины, пока не увидела сценарий, написанный Вачовски в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном. Он очень понравился актрисе:

Когда мне показали сценарий — настолько глубокий, целостный и искусный, насколько вообще можно себе представить, — я поняла, что это настоящий подарок.

Кэрри-Энн Мосс

Киану Ривз тоже похвалил сюжет готовящегося фильма. Актер уверен, что новая лента будет такой же своевременной, как и первая часть франшизы:

Лана Вачовски написала прекрасный сценарий, эта замечательная история нашла у меня отклик. И это и есть единственная причина сниматься в продолжении. Работать с Ланой снова просто потрясающе. Думаю, история поднимет важные вопросы и даст пищу для размышлений.

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году, за ней последовали продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Картины рассказывали о борьбе выживших в бою с разумными машинами людей после гибели человеческой цивилизации.