Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
7 сериалов
Непростые истины: 7 ностальгических сериалов про подростков
15 сериалов
15 зарубежных остросюжетных сериалов, которые вы не видели
10 сериалов
Лихие и громкие: сериалы, которые вернут вас в 90-е
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
30 фильмов
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце
20 фильмов
Рождение нации: 20 важных фильмов о расизме
15 фильмов
15 долгожданных фильмов, которые мы надеемся увидеть летом
20 фильмов
20 ностальгических советских фильмов про первую любовь
20 фильмов
Ромео-гангстер, Гамлет-бизнесмен: 20 экранизаций, удививших нас

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
9 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Актер нового фильма Нолана не понял, кого сыграл

Премьера ленты «Довод» запланирована на июль
Кеннет Брана | Источник: Legion-Media.ru

Британо-ирландский актер Кеннет Брана признался, что не уверен, сыграл он злодея в новом боевике Кристофера Нолана «Довод» или нет. Об этом актер рассказал в интервью Total Film, звезду цитирует портал MovieWeb:

Новость
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Крис в каком-то смысле заново изобрел колесо. Многие зрители начнут сопереживать герою Джона Дэвида Вашингтона и сочтут меня за антагониста... Но история развернется не совсем так, как все будут ожидать.
Кеннет Брана

Актер подчеркнул, что читал сценарий больше раз, чем ему требуется обычно при подготовке к роли. По его словам, съемки у Нолана были похожи на «разгадывание кроссворда». «Я постоянно разговаривал с режиссером о своем персонаже, потому что его окончательное развитие было неясным. Меня ждали сплошные сюрпризы», — отметил Брана.

О сюжете фильма «Довод», в котором также снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон, Юрий Колокольников, известно мало. Лента расскажет о квантовой холодной войне. В трейлере герой Кеннета Браны разговаривает с русским акцентом, стреляет по людям, угрожает главным героям. Публика сочла, что он играет злодея.

Предполагается, что лента станет первой крупной голливудской премьерой, которую покажут в кинотеатрах США после открытия в середине июля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Довод
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Кристофер Нолан
Christopher Nolan
Нолан взорвал настоящий самолет на съемках «Довода»
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена
Роберту Паттинсону — 34: за что мы его любим
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
Роберт Паттинсон: «Каждая новая роль может оказаться последней»
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
СМИ: у «Сумерек» появится приквел про Эдварда Каллена
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино
Лопез, Йоханссон, Лорен: звезды и легенды на почетном «Оскаре»
Зои Кравиц станет новой Женщиной-кошкой
От дочки Деппа до Стюарт и Найтли: звезды на фестивале в Лондоне
На «Оскар»: 9 неожиданно мощных ролей актеров в фильмах 2019
Российский актер из «Игры престолов» снимается у Нолана
Каннская лихорадка и страсти по «Игре престолов»: новости недели
СМИ: Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена
Роберт Паттинсон «состарился» и сменил имидж ради роли в хорроре
Роберт Паттинсон снимется в новом блокбастере Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон получил роль в триллере «Дьявол навсегда»
10 лет «Сумеркам»: что стало со звездами вампирской саги
Джонни Депп и Роберт Паттинсон впервые снимутся вместе
Джулия Робертс, дочь Деппа и Леди Гага: все звезды в Торонто
Звезда «Начала» раскрыл главную тайну фильма
Дочь Деппа и Роберт Паттинсон сыграют принца и принцессу
Заявка на «Оскар»: назван победитель премии Гильдии режиссеров
Паттинсон и звери: как прошел фестиваль «Сандэнс 2018»
Кидман, Уизерспун и другие на вручении премии Gotham Awards 2017
По «Смерти на Ниле» Агаты Кристи снимут фильм
Назван самый пересматриваемый фильм
Роберт Паттинсон: «За день до премьеры у меня кровоточили веки»
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Паттинсона хотели уволить из «Сумерек» из-за его печальности
От «Престижа» до «Начала»: тест-головоломка по фильмам Нолана
Роберт Паттинсон кардинально сменил образ на съемках фильма
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Известный актер устроил пьяное ДТП в Москве (видео) Машина Ефремова пересекла «двойную сплошную» и выехала на встречную полосу 
Дети
5 звездных мам, которые похудели зря (фото) Супертонкая талия — гарантия комплиментов? Как бы не так!
Леди
6 стильных секретов 50-летней Мелании Трамп для жары Первая леди США знает толк в модных хитростях, так что с нее вполне можно взять пример.
Hi-Tech
Ртуть или электроника: вся правда о градусниках Ограничения в связи с COVID-19 пока отменяются, но о здоровье забывать не стоит
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь