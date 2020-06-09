Актер нового фильма Нолана не понял, кого сыграл

Британо-ирландский актер Кеннет Брана признался, что не уверен, сыграл он злодея в новом боевике Кристофера Нолана «Довод» или нет. Об этом актер рассказал в интервью Total Film, звезду цитирует портал MovieWeb:

Крис в каком-то смысле заново изобрел колесо. Многие зрители начнут сопереживать герою Джона Дэвида Вашингтона и сочтут меня за антагониста... Но история развернется не совсем так, как все будут ожидать. Кеннет Брана

Актер подчеркнул, что читал сценарий больше раз, чем ему требуется обычно при подготовке к роли. По его словам, съемки у Нолана были похожи на «разгадывание кроссворда». «Я постоянно разговаривал с режиссером о своем персонаже, потому что его окончательное развитие было неясным. Меня ждали сплошные сюрпризы», — отметил Брана.

О сюжете фильма «Довод», в котором также снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон, Юрий Колокольников, известно мало. Лента расскажет о квантовой холодной войне. В трейлере герой Кеннета Браны разговаривает с русским акцентом, стреляет по людям, угрожает главным героям. Публика сочла, что он играет злодея.

Предполагается, что лента станет первой крупной голливудской премьерой, которую покажут в кинотеатрах США после открытия в середине июля.