Стало известно о состоянии госпитализированного Джигарханяна

По его словам, медики посчитали, что Джигарханяну необходим комплекс определенных профилактических мер — процедур, которые он может получить только в стационаре. «Ни инсульта, ни инфаркта, ни, тем более, COVID-19, никаких таких болезней нет — он очень аккуратно себя вел: не выходил на улицу. И первое, что сделали врачи, так это проверили легкие — они чистые, никаких опасений нет», — рассказал Артур Согомонян, отметив, что конкретного диагноза медики артисту не ставили. При этом представитель артиста выразил надежду, что в течение этой недели Джигарханян вернется домой, «к обычной жизни».