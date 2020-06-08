Стало известно о состоянии госпитализированного Джигарханяна

Официальный представитель народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян в беседе с ТАСС подтвердил его госпитализацию. По словам Согомоняна, состояние артиста медики оценивают как удовлетворительное:
Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно.
По его словам, медики посчитали, что Джигарханяну необходим комплекс определенных профилактических мер — процедур, которые он может получить только в стационаре. «Ни инсульта, ни инфаркта, ни, тем более, COVID-19, никаких таких болезней нет — он очень аккуратно себя вел: не выходил на улицу. И первое, что сделали врачи, так это проверили легкие — они чистые, никаких опасений нет», — рассказал Артур Согомонян, отметив, что конкретного диагноза медики артисту не ставили. При этом представитель артиста выразил надежду, что в течение этой недели Джигарханян вернется домой, «к обычной жизни».
Летом 2019 года Джигарханян был госпитализирован для планового осмотра, хотя СМИ сообщали о его тяжелом состоянии. Известно, что в 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован пять раз.
84-летний Армен Джигарханян — народный артист СССР, звезда фильмов и сериалов «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.