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8 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Бузова в рыжем парике сыграла Бузильду в сериале

Звезда «Дома 2» показала пародию на саму себя в сериале «Чума!»
Ольга Бузова в сериале «Чума!»

В новом комедийном сериале «Чума!» про карантин в Средневековье одну из ролей сыграла Ольга Бузова. Звезда «Дома 2» перевоплотилась в графиню Бузильду. Певица и телеведущая рассказала о съемках в посте с инстаграме:

Мои хорошие, сегодня вышел первый эпизод сериала «Чума!» со мной. Я играю в этой серии любительницу споров и такую колкую графиню — Бузильду.
Ольга Бузова

По сюжету, Бузильда становится гостьей популярной блогерши Матильды (Надежда Сысоева), которая создает развлекательный контент для населения. Героини устраивают «поединок поступков» — соревнование, в ходе которого обе выполняют бессмысленные и странные задания. Судя по всему, это пародия на челленджи, в которых во время самоизоляции участвуют многие знаменитости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сериал «Чума!» рассказывает о жителях вымышленного средневекового городка Нищбург, запертых в замке на карантин. Помимо Бузовой и Сысоевой, в комедии задействованы Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Мария Горбань, Иван Охлобыстин, Дмитрий Красилов, Сергей Шнуров.

Чума!
2020/Россиякомедия
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