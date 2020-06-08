Бузова в рыжем парике сыграла Бузильду в сериале

В новом комедийном сериале «Чума!» про карантин в Средневековье одну из ролей сыграла Ольга Бузова. Звезда «Дома 2» перевоплотилась в графиню Бузильду. Певица и телеведущая рассказала о съемках в посте с инстаграме:
Мои хорошие, сегодня вышел первый эпизод сериала «Чума!» со мной. Я играю в этой серии любительницу споров и такую колкую графиню — Бузильду.
По сюжету, Бузильда становится гостьей популярной блогерши Матильды (Надежда Сысоева), которая создает развлекательный контент для населения. Героини устраивают «поединок поступков» — соревнование, в ходе которого обе выполняют бессмысленные и странные задания. Судя по всему, это пародия на челленджи, в которых во время самоизоляции участвуют многие знаменитости.
Сериал «Чума!» рассказывает о жителях вымышленного средневекового городка Нищбург, запертых в замке на карантин. Помимо Бузовой и Сысоевой, в комедии задействованы Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Мария Горбань, Иван Охлобыстин, Дмитрий Красилов, Сергей Шнуров.