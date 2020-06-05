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5 июня 2020, Lenta.Ruновость

Число темнокожих номинантов на премию BAFTA увеличилось втрое

Ранее организаторов критиковали за отсутствие расового разнообразия в списке претендентов на награды
Кадр из сериала «Половое воспитание»

Число темнокожих актеров-номинантов на телевизионную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2020 году увеличилось втрое по сравнению с 2019-м, когда организаторов раскритиковали за отсутствие расового разнообразия. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что представители национальных меньшинств составляют треть от всех номинантов. Среди них — актеры из сериалов «Половое воспитание» и «Конец ***го мира», а также комики и ведущие ток-шоу. Среди сериалов лидером по числу номинаций оказался «Чернобыль», представленный в 14 категориях, сообщает BBC News.

8.5
Чернобыль
2019/США16+драмаисторическийбиография
Моя оценка

Семь номинаций получил сериал «Корона», в шести категориях представлены шоу «Дрянь» и «Гири/Хадзи».

Победители премии будут объявлены 31 июля.

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