Число темнокожих номинантов на премию BAFTA увеличилось втрое

Число темнокожих актеров-номинантов на телевизионную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2020 году увеличилось втрое по сравнению с 2019-м, когда организаторов раскритиковали за отсутствие расового разнообразия. Об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что представители национальных меньшинств составляют треть от всех номинантов. Среди них — актеры из сериалов «Половое воспитание» и «Конец ***го мира», а также комики и ведущие ток-шоу. Среди сериалов лидером по числу номинаций оказался «Чернобыль», представленный в 14 категориях, сообщает BBC News.
Победители премии будут объявлены 31 июля.