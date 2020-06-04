Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Кадр из оригинального мультсериала «Ну, погоди!»

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» Изображение разослали актерам, участвовавшим в кастинге на озвучку персонажа, после чего его слили в сеть, сообщает Mash.

Отмечается, что авторы облика выбирали из 50 вариаций, включая 18 вариантов причесок и четырех разных хвостов.

После публикации в «Союзмультфильме» заявили, что попавший в сеть образ Волка не окончательный. Пресс-секретарь студии Марина Малыгина заявила телеграм-каналу «Подъем»:

Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля.

Изображение «нового Волка» высмеяли в соцсетях, сравнив его образ с внешностью журналиста Юрия Дудя и главного героя фильма «Лицо со шрамом» Тони Монтаны (героя играл Аль Пачино).

В мае ТАСС сообщал, что премьера перезапуска «Ну, погоди!» может состояться в конце лета или в начале осени. Новый сезон будет состоять из 52 эпизодов. Отмечалось, что главных героев «сделают актуальными, понятными современному поколению». В ноябре 2019-го глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева пообещала, что в перезапуске также появятся новые второстепенные герои.