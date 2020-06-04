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4 июня 2020, РИА Новостиновость

Актер из «Гарри Поттера» появится в «Аватаре 2»

Дэвид Тьюлис снялся в продолжении популярного фэнтези
Дэвид Тьюлис в роли профессора Люпина

Британский актер Дэвид Тьюлис, известный по роли преподавателя-оборотня Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере, подтвердил, что снялся во второй части блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар», сообщает Total Film. Актер рассказал:

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Кэмерон с камерой в воде: появилось фото со съемок «Аватара 2»
Я — представитель расы на'ви синего цвета. Когда я пошел на встречу с Кэмероном, то не совсем понимал, что мне предстоит делать. Я очень удивился, когда мне предложили эту роль. Очень интересно посмотреть, как все это в итоге будет выглядеть, так как создатели фильма делают персонажей похожими на тех, кто их играет.
Дэвид Тьюлис

Тьюлис отметил, что не знает, как будут выглядеть в готовом фильме сцены, в съемках которых он уже успел принять участие. «В помещении, где мы работали, находились примерно 16 парней с видеокамерами, но они просто создавали наброски. То, что снимали эти ребята, никогда не попадет на экран, так как основные съемки делают 200 специальных сенсоров и датчиков», — отметил актер. Тьюлис подчеркнул, что на съемочной площадке «Аватара 2» чувствовал себя новичком — несмотря на 35-летний опыт работы в кино. До этого он ничего подобного не делал.

Аватар 2
2021/СШАбоевикприключенияфантастикафэнтези

Фантастический фильм «Аватар» вышел в 2009 году. Картина, действие которой развернулось в далеком будущем, получила три премии «Оскар» и два «Золотых глобуса». В продолжении истории, помимо Тьюлиса, задействованы Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и другие. Всего запланировано пять фильмов франшизы. Выход «Аватара 2» намечен на декабрь 2021 года. Съемки картины, прерванные из-за коронавируса, должны в ближайшее время возобновиться в Новой Зеландии.

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