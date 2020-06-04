Актер из «Гарри Поттера» появится в «Аватаре 2»

Я — представитель расы на'ви синего цвета. Когда я пошел на встречу с Кэмероном, то не совсем понимал, что мне предстоит делать. Я очень удивился, когда мне предложили эту роль. Очень интересно посмотреть, как все это в итоге будет выглядеть, так как создатели фильма делают персонажей похожими на тех, кто их играет.

Тьюлис отметил, что не знает, как будут выглядеть в готовом фильме сцены, в съемках которых он уже успел принять участие. «В помещении, где мы работали, находились примерно 16 парней с видеокамерами, но они просто создавали наброски. То, что снимали эти ребята, никогда не попадет на экран, так как основные съемки делают 200 специальных сенсоров и датчиков», — отметил актер. Тьюлис подчеркнул, что на съемочной площадке «Аватара 2» чувствовал себя новичком — несмотря на 35-летний опыт работы в кино. До этого он ничего подобного не делал.