Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры

По результатам опроса, проведенного среди пользователей проектом «Кино Mail.ru», почти половина зрителей (46%) готовы пойти в кинотеатры сразу же после их открытия — при этом 17% из них купят билет только при условии соблюдения залами надлежащих санитарных норм, остальные 29% отправятся на сеансы в любом случае. Еще 29% респондентов потенциально готовы к походу в кинотеатры, но предпочитают переждать еще пару месяцев после их массового открытия. Наконец, 21% участников опроса ответили, что не планируют посещать кинотеатры вовсе.
Почти 90% их тех, кто все же отправится в кино сразу, выразили готовность соблюдать новые меры санитарной безопасности (ношение перчаток и масок в зале, измерение температуры тела на входе, соблюдение социальной дистанции и т.п.), однако, по мнению 50% опрошенных, эти меры не должны быть слишком жесткими и трудновыполнимыми. Около 11% зрителей, тем не менее, не готовы ни к каким новым мерам и ограничениям.
Основной причиной отказа посещать кинотеатры после карантина оказалась возможность смотреть фильмы онлайн — ее назвали более 30% участников опроса. Еще 26% отметили, что в целом не имеют привычки посещать кинотеатры, а для 16% этот вид досуга оказался слишком дорогим.
Какие фильмы зрители ждут больше всего: топ-5
Участников опроса также попросили выбрать фильмы, на которые бы они отправились в кино в первую очередь. Самыми ожидаемыми кинопремьерами россияне назвали следующие ленты:
У женской аудитории в топе ожидаемых новинок также оказалась картина «Мулан». Среди других долгожданных премьер были отмечены киноленты «Новые мутанты» и «Тихое место 2», а также мультфильм студии Disney «Душа».
Важно добавить, что 57% участников опроса отметили, что во время самоизоляции стали чаще смотреть фильмы и сериалы онлайн, при этом большинство из них отдает предпочтение бесплатным ресурсам.
Опрос проводился с 28 мая по 1 июня среди более чем 11 000 пользователей проекта Кино Mail.ru.