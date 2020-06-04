Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры

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По результатам опроса, проведенного среди пользователей проектом «Кино Mail.ru», почти половина зрителей (46%) готовы пойти в кинотеатры сразу же после их открытия — при этом 17% из них купят билет только при условии соблюдения залами надлежащих санитарных норм, остальные 29% отправятся на сеансы в любом случае. Еще 29% респондентов потенциально готовы к походу в кинотеатры, но предпочитают переждать еще пару месяцев после их массового открытия. Наконец, 21% участников опроса ответили, что не планируют посещать кинотеатры вовсе.

Почти 90% их тех, кто все же отправится в кино сразу, выразили готовность соблюдать новые меры санитарной безопасности (ношение перчаток и масок в зале, измерение температуры тела на входе, соблюдение социальной дистанции и т.п.), однако, по мнению 50% опрошенных, эти меры не должны быть слишком жесткими и трудновыполнимыми. Около 11% зрителей, тем не менее, не готовы ни к каким новым мерам и ограничениям.

Основной причиной отказа посещать кинотеатры после карантина оказалась возможность смотреть фильмы онлайн — ее назвали более 30% участников опроса. Еще 26% отметили, что в целом не имеют привычки посещать кинотеатры, а для 16% этот вид досуга оказался слишком дорогим.

И лишь 22% респондентов указали, что не готовы ходить в кинотеатры, потому что опасаются за свое здоровье. Интересно, что женщины (25%) боятся заражения коронавирусом в кинотеатрах чуть сильнее мужчин (19%).

Какие фильмы зрители ждут больше всего: топ-5

Участников опроса также попросили выбрать фильмы, на которые бы они отправились в кино в первую очередь. Самыми ожидаемыми кинопремьерами россияне назвали следующие ленты:

У женской аудитории в топе ожидаемых новинок также оказалась картина «Мулан». Среди других долгожданных премьер были отмечены киноленты «Новые мутанты» и «Тихое место 2», а также мультфильм студии Disney «Душа».

Важно добавить, что 57% участников опроса отметили, что во время самоизоляции стали чаще смотреть фильмы и сериалы онлайн, при этом большинство из них отдает предпочтение бесплатным ресурсам.

Чуть более 15% стали платить за просмотр фильмов и сериалов в интернете, больше половины из них (66%) также указали, что продолжат пользоваться платными ресурсами и после окончания пандемии.