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3 июня 2020, РИА Новостиновость

Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»

По словам актера, звезды фильмов о мальчике-волшебнике до сих пор поддерживают связь
Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната»

МОСКВА, 3 июн – РИА «Новости». Дэниэл Рэдклифф рассказал об отношениях с Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон, с которыми снимался в фильмах о Гарри Поттере, сообщает Mirror. По словам британского актера, звезды продолжают общаться спустя почти десять лет после того, как вышла финальная часть кинофраншизы.

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Напомним, первый фильм о мальчике-волшебнике, «Гарри Поттер и философский камень», увидел свет в 2001 году, когда актерам было по 11-13 лет. Рэдклифф отметил:

Мы общаемся, несмотря на то, что сейчас не так близки, как когда-то.
Дэниэл Рэдклифф

Актер рассказал, что недавно поздравил Руперта Гринта с рождением дочери (он и его подруга Джорджия Грум стали родителями в начале мая). Дэниэл очень рад за коллегу и уверен, что исполнитель роли Рона Уизли будет «потрясающим отцом».

«Дико осознавать, что у нас уже такой возраст, когда у большинства рождаются дети. Уверен, этот факт заставляет многих людей по всему миру чувствовать себя очень старыми», — считает Рэдклифф.

Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт в 2018-2019 годах | Источник: Legion-Media.ru

Фильмы о Гарри Поттере основаны на книгах британской писательницы Джоан Роулинг. Картины выходили с 2001 по 2011 год. Кроме Рэдклиффа, Гринта и Уотсон, в лентах снимались Том Фелтон, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Робби Колтрейн, Дэвид Теннант, Гари Олдман, Майкл Гэмбон, Мэгги Смит и другие звезды.

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