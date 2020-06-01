У Елены Воробей обнаружен коронавирус

Юмористка Елена Воробей рассказала в инстаграме, что заразилась коронавирусом нового типа. По словам артистки, о диагнозе COVID-19 ей стало известно еще три дня назад, но сначала она не хотела сообщать о нем публике из-за «глупых страхов». В конце концов, артистка все же решила поддержать всех, кто находится в аналогичном состоянии: