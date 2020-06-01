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1 июня 2020, Газета.Ruновость

У Елены Воробей обнаружен коронавирус

Артистка лично сообщила о диагнозе в сети
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8
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8
фотографий

Юмористка Елена Воробей рассказала в инстаграме, что заразилась коронавирусом нового типа. По словам артистки, о диагнозе COVID-19 ей стало известно еще три дня назад, но сначала она не хотела сообщать о нем публике из-за «глупых страхов». В конце концов, артистка все же решила поддержать всех, кто находится в аналогичном состоянии:

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Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание. <...> Я вас очень люблю и надеюсь, что одержу верх над этой заразой.

Ранее СМИ сообщали, что коронавирус выявлен у нескольких участниц шоу «Танцы со звездами», в частности, у Марии Иваковой и Алены Бабенко. Также COVID-19 обнаружен у звезды сериала «Не родись красивой» Петра Красилова и актрисы Марии Горбань (она уже излечилась).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, в России выявлено 414,8 тыс. случаев коронавируса, 175,8 тыс. человек вылечились, 4855 пациентов скончались.

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