Актеры из «Властелина колец» устроили онлайн-встречу

Отметим, что звезды воссоединились спустя 19 лет после выхода фильма «Властелин колец. Братство кольца». В ходе беседы Вуд и МакКеллен обыграли один из известных диалогов Фродо и Гэндальфа. Полный выпуск шоу появится в сети 31 мая.