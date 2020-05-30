Актеры из «Властелина колец» устроили онлайн-встречу

Актер Джош Гад пригласил звезд трилогии «Властелин колец» в свое шоу Reunited Apart («Разделены, но вместе»). Участниками онлайн-встречи стали Орландо Блум, Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Лив Тайлер и другие актеры популярного фэнтези, которые пообщались по видеосвязи.
Отметим, что звезды воссоединились спустя 19 лет после выхода фильма «Властелин колец. Братство кольца». В ходе беседы Вуд и МакКеллен обыграли один из известных диалогов Фродо и Гэндальфа. Полный выпуск шоу появится в сети 31 мая.
Первая часть культового фэнтези Питера Джексона по книгам Джона Р.Р. Толкина — «Властелин колец. Братство кольца» — вышла в 2001 году. В 2002-м появилось продолжение — фильм «Властелин колец: Две крепости», а в 2003-м состоялась мировая премьера заключительной части киносаги «Властелин колец: Возвращение короля».