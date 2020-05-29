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29 мая 2020, Газета.Ruновость

Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19

Ранее от коронавируса скончался муж Натальи Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров
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7
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7
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Актриса Наталья Вавилова заразилась коронавирусом, сообщил на фейсбуке редактор Георгий Сааков. Он рассказал, что от COVID-19 скончался муж Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров («Без особого риска»), и отметил:

Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой.
8.4
Москва слезам не верит
1979/СССР16+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

61-летняя Наталья Вавилова — звезда картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», в фильме она сыграла одну из главных героинь, Александру. Также актриса снималась в картинах «Розыгрыш», «Ученик лекаря». Вавилова и Гаспаров познакомились на премьере фильма в 1979 году, вскоре поженились и были женаты до смерти Гаспарова.

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