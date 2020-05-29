Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19

Актриса Наталья Вавилова заразилась коронавирусом, сообщил на фейсбуке редактор Георгий Сааков. Он рассказал, что от COVID-19 скончался муж Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров (« Без особого риска »), и отметил:

61-летняя Наталья Вавилова — звезда картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», в фильме она сыграла одну из главных героинь, Александру. Также актриса снималась в картинах «Розыгрыш», «Ученик лекаря». Вавилова и Гаспаров познакомились на премьере фильма в 1979 году, вскоре поженились и были женаты до смерти Гаспарова.