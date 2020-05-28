Гребенщиков раскритиковал второй сезон «Теста на беременность»

Несмотря на наше в общем скептическое отношение к сценарию второго сезона — который мы всеми силами ради вас и ради себя пытались вытянуть своей игрой (и только отчасти нам это удалось), — мы были вместе. <...> Если бы мы вместе не понимали этих проблем, мы бы вообще провалили очень сильно.