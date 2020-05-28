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28 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Гребенщиков раскритиковал второй сезон «Теста на беременность»

Актер исполнил в сериале одну из главных ролей
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Фото со съемок второго сезона сериала «Тест на беременность»

Актер из «Теста на беременность» Кирилл Гребенщиков провел в инстаграме прямой эфир, в котором раскритиковал второй сезон мелодрамы, вышедший в 2019 году. К обсуждению подключились и коллеги звезды по съемочной площадке — Светлана Иванова, Данила Дунаев, Александр Нестеров, Маргарита Адаева.

В ходе трансляции Гребенщиков признался, что ему и другим актерам не понравился сценарий второго сезона сериала:

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Иванова пожаловалась на трудные съемки в «Тесте на беременность»
Несмотря на наше в общем скептическое отношение к сценарию второго сезона — который мы всеми силами ради вас и ради себя пытались вытянуть своей игрой (и только отчасти нам это удалось), — мы были вместе. <...> Если бы мы вместе не понимали этих проблем, мы бы вообще провалили очень сильно.
Кирилл Гребенщиков

Артист подчеркнул, что, по его мнению, второй сезон «Теста на беременность» вышел откровенно слабее первого. Гребенщиков добавил, что если бы во время съемочного процесса его коллега Светлана Иванова не настояла на том, чтобы сценарий переписали, эпизоды оказались бы еще хуже.

Когда к эфиру присоединилась Маргарита Адаева, актеры обсудили также возможность выхода третьего сезона сериала. Звезды мелодрамы сошлись во мнении, что «надо уметь уходить», и подчеркнули, что съемки продолжения крайне маловероятны.

8.0
Тест на беременность
2014/Россия16+драмамелодрама
Моя оценка

Первый сезон популярного сериала вышел в 2015 году. В многосерийной мелодраме, помимо принявших участие в эфире Гребенщикова актеров, снялись Лянка Грыу, Анна Каменкова, Александр Яцко. В центре сюжета сериала — личная жизнь и работа доктора Натальи Бахметьевой (Иванова), заведующей акушерским отделением экспериментального научно-медицинского центра.

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