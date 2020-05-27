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27 мая 2020, Газета.Ruновость

О «девушке с татуировкой дракона» снимут сериал

В самой известной адаптации книги писателя Стига Ларссона героиню играла Руни Мара
Руни Мара в фильме «Девушка с татуировкой дракона»

Amazon планирует выпустить сериал о Лисбет Саландер — главной героине серии книг «Миллениум» Стига Ларссона, передает Variety. Предположительно, проект не будет продолжением ни предыдущих экранизаций, ни книг о девушке. По информации издания, хакер Лисбет Саландер будет окружена новыми персонажами и окажется в новой обстановке.

Рабочее название будущего шоу — «Девушка с татуировкой дракона». Кто исполнит роль Саландер, неизвестно.

Ранее по книгам Ларссона неоднократно снимали фильмы. Так, в шведской экранизации Саландер играла Нуми Рапас, в фильме Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» — Руни Мара, в боевике «Девушка, которая застряла в паутине» — Клер Фой.

7.6
Девушка с татуировкой дракона
2011/США, Норвегия, Швеция18+драматриллердетективкриминал
Моя оценка

Серия «Миллениум» Стига Ларссона включает несколько книг: «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки». В центре сюжета произведений — расследования детектива-журналиста Микаэля Блумквиста и девушки-хакера Лисбет Саландер. После смерти Ларссона его незаконченный роман «Девушка, которая застряла в паутине» был дописан Давидом Лагеркранцем.

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