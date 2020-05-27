О «девушке с татуировкой дракона» снимут сериал

Amazon планирует выпустить сериал о Лисбет Саландер — главной героине серии книг «Миллениум» Стига Ларссона, передает Variety. Предположительно, проект не будет продолжением ни предыдущих экранизаций, ни книг о девушке. По информации издания, хакер Лисбет Саландер будет окружена новыми персонажами и окажется в новой обстановке.

Серия «Миллениум» Стига Ларссона включает несколько книг: «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки». В центре сюжета произведений — расследования детектива-журналиста Микаэля Блумквиста и девушки-хакера Лисбет Саландер. После смерти Ларссона его незаконченный роман «Девушка, которая застряла в паутине» был дописан Давидом Лагеркранцем.