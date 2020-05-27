Шнуров заявил о ненужности российских звезд

Музыкант Сергей Шнуров подвел итоги своего спора с продюсером Иосифом Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд. В колонке для «Комсомольской правды» лидер группы «Ленинград» предположил, что главный вывод, который можно сделать из этого конфликта, заключается в том, что в России аудитория искренне не поддерживает популярных исполнителей:

Общество с нескрываемой и злорадной ухмылкой смотрит на этих «кумиров». Неужели никто не ждет их новых песен или даже просто появлений? И почему до кризиса они жили, как звезды? Но в один миг все улетучилось. Где их преданные поклонники? Сергей Шнуров

Шнуров добавил, что, по его мнению, «популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию, миф, которому они служат из последних „творческих“ сил». Наставник шоу «Голос» считает, что большинству звезд не интересны слушатели. Вместо этого знаменитости нацелены на людей, распределяющих бюджетные деньги. «Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил Шнуров. Он добавил, что именно этой системой можно объяснить «убогое федеральное музыкальное телевидение» и «унылые концерты».