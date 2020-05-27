Нолан взорвал настоящий самолет на съемках «Довода»

МОСКВА, 26 мая — РИА «Новости». На съемках фильма « Довод » настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана , сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона . Эпизод можно увидеть на последних секундах недавно появившегося в сети трейлера картины.

Это был настоящий самолет, и он врезался в настоящее здание. Это видели и актеры, и съемочная группа. Это было потрясающе! Мы радовались и кричали: «Ура». То, что вы видите на экране, действительно произошло — той ночью, когда я был на съемках.

Кристофер Нолан еще до начала работы над проектом говорил, что «Довод» объединит несколько жанров и будет включать в себя такие кадры, с которыми ему раньше работать не приходилось. Обозреватели издания предполагают, что Нолан не просто так поместил эпизод с самолетом в конец трейлера: возможно, он хотел подчеркнуть серьезное значение этого момента в фильме.