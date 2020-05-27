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27 мая 2020, РИА НовостиновостьСъемки

Нолан взорвал настоящий самолет на съемках «Довода»

Об этом эмоционально рассказал Джон Дэвид Вашингтон, присутствовавший в ту ночь на площадке
Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 26 мая — РИА «Новости». На съемках фильма «Довод» настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона. Эпизод можно увидеть на последних секундах недавно появившегося в сети трейлера картины.

Джон Дэвид Вашингтон, исполняющий в ленте главную роль, рассказал, что на съемках режиссер использовал реальный Boeing 747:

Это был настоящий самолет, и он врезался в настоящее здание. Это видели и актеры, и съемочная группа. Это было потрясающе! Мы радовались и кричали: «Ура». То, что вы видите на экране, действительно произошло — той ночью, когда я был на съемках.
Джон Дэвид Вашингтон

Кристофер Нолан еще до начала работы над проектом говорил, что «Довод» объединит несколько жанров и будет включать в себя такие кадры, с которыми ему раньше работать не приходилось. Обозреватели издания предполагают, что Нолан не просто так поместил эпизод с самолетом в конец трейлера: возможно, он хотел подчеркнуть серьезное значение этого момента в фильме.

Довод
2020/США, Канада, Великобританиядраматриллербоевик

События «Довода» будут сосредоточены вокруг международного шпионажа во время квантовой холодной войны. Кроме Джона Дэвида Вашингтона, в новой картине Кристофера Нолана снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Юрий Колокольников. Премьера запланирована на середину июля 2020 года.

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