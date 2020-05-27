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27 мая 2020, Газета.Ruновость

На съемки режиссерской «Лиги справедливости» не хватило денег

Ранее Зак Снайдер сообщил, что выпустит собственную версию супергеройской ленты
Кадр из фильма «Лига справедливости»

Студии Warner Bros. и HBO Max не будут организовывать дополнительные съемки или пересъемки для режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера, сообщается в подкасте TheWrap-Up.

На режиссерскую версию фильма выделят $20-30 млн, и эта сумма не включает в себя новые съемки. Версию Снайдера соберут из отснятого материала, для которого можно будет только написать новые диалоги.

В свою очередь, Снайдер рассчитывал на досъемки проекта, режиссерскую версию которого хотят увидеть и исполнители главных ролей в супергеройской картине.

7.0
Лига справедливости
2017/США16+боевикприключенияфантастикафэнтези
Моя оценка

Напомним, «Лига справедливости» вышла в 2017 году. Первоначально режиссером фильма по вселенной DC «Лига справедливости» был Зак Снайдер. Однако затем постановщик покинул проект, и ленту доснял Джосс Уидон («Мстители: Эра Альтрона»), который переснял многие сцены и изменил логику ленты. Фильм не очень удачно выступил в прокате, кроме того, он не понравился критикам и фанатам супергероев. В ленте о супергероях DC, которые объединяются, чтобы спасти планету, снялись Бен АффлекГенри КавиллГаль Гадот и другие звезды. 

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