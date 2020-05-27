На съемки режиссерской «Лиги справедливости» не хватило денег

Студии Warner Bros. и HBO Max не будут организовывать дополнительные съемки или пересъемки для режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера, сообщается в подкасте TheWrap-Up.
В свою очередь, Снайдер рассчитывал на досъемки проекта, режиссерскую версию которого хотят увидеть и исполнители главных ролей в супергеройской картине.
Напомним, «Лига справедливости» вышла в 2017 году. Первоначально режиссером фильма по вселенной DC «Лига справедливости» был Зак Снайдер. Однако затем постановщик покинул проект, и ленту доснял Джосс Уидон («Мстители: Эра Альтрона»), который переснял многие сцены и изменил логику ленты. Фильм не очень удачно выступил в прокате, кроме того, он не понравился критикам и фанатам супергероев. В ленте о супергероях DC, которые объединяются, чтобы спасти планету, снялись Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот и другие звезды.