На съемки режиссерской «Лиги справедливости» не хватило денег

Студии Warner Bros. и HBO Max не будут организовывать дополнительные съемки или пересъемки для режиссерской версии « Лиги справедливости » Зака Снайдера , сообщается в подкасте TheWrap-Up.

На режиссерскую версию фильма выделят $20-30 млн, и эта сумма не включает в себя новые съемки. Версию Снайдера соберут из отснятого материала, для которого можно будет только написать новые диалоги.