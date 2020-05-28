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28 мая 2020
,
Кино Mail.ru
новость
Готовы ли вы вернуться в кинотеатры: опрос
Соскучились по кино на большом экране и готовы сразу бежать в кинотеатры после их открытия? Или, наоборот, уже привыкли смотреть фильмы, сидя на домашнем диване? Пройдите небольшой опрос от «Кино Mail.ru»
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