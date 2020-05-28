Готовы ли вы вернуться в кинотеатры: опрос

Соскучились по кино на большом экране и готовы сразу бежать в кинотеатры после их открытия? Или, наоборот, уже привыкли смотреть фильмы, сидя на домашнем диване? Пройдите небольшой опрос от «Кино Mail.ru»