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26 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции

Все роли в «Зоне дискомфорта» исполнили Максим Лагашкин и Анна Шепелева
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

К выходу готовится новый сериал «Зона дискомфорта», снятый актерами в самоизоляции и повествующий о событиях, разворачивающихся во время пандемии.

Шоу расскажет о модели и блогере Илоне (Анна Шепелева), которой на фоне кризиса урезает содержание богатый покровитель. Вся надежда остается на находчивого пиар-менеджера Максима (Максим Лагашкин), готового помочь девушке.

Зона дискомфорта
2020/Россия16+комедия

Все роли в новой комедии исполнили два актера. Лагашкин, помимо пиарщика, сыграл маму главной героини, а также папика, который ее опекает. Актер отметил:

Неожиданные роли, но как отказаться? Не так часто мужчины-актеры в нашем кино играют женщин, вспоминаются только гениальный Олег Павлович Табаков в​ сказке «Мэри Поппинс, до свидания», Александр Александрович Калягин в роли донны Розы в «Здравствуйте, я ваша тетя!» и​ Георгий Милляр в роли Бабы Яги.
Максим Лагашкин

Режиссером и сценаристом сериала выступил Павел Бардин («Клуб»). Шоу будет состоять из шести серий по десять минут.

Премьера сериала «Зона дискомфорта» состоится 3 июня на видеосервисе START.

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