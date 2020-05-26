Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции

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К выходу готовится новый сериал «Зона дискомфорта», снятый актерами в самоизоляции и повествующий о событиях, разворачивающихся во время пандемии.

Шоу расскажет о модели и блогере Илоне (Анна Шепелева), которой на фоне кризиса урезает содержание богатый покровитель. Вся надежда остается на находчивого пиар-менеджера Максима (Максим Лагашкин), готового помочь девушке.

Все роли в новой комедии исполнили два актера. Лагашкин, помимо пиарщика, сыграл маму главной героини, а также папика, который ее опекает. Актер отметил:

Режиссером и сценаристом сериала выступил Павел Бардин («Клуб»). Шоу будет состоять из шести серий по десять минут.