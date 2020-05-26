Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции

К выходу готовится новый сериал «Зона дискомфорта», снятый актерами в самоизоляции и повествующий о событиях, разворачивающихся во время пандемии.
Шоу расскажет о модели и блогере Илоне (Анна Шепелева), которой на фоне кризиса урезает содержание богатый покровитель. Вся надежда остается на находчивого пиар-менеджера Максима (Максим Лагашкин), готового помочь девушке.
Все роли в новой комедии исполнили два актера. Лагашкин, помимо пиарщика, сыграл маму главной героини, а также папика, который ее опекает. Актер отметил:
Неожиданные роли, но как отказаться? Не так часто мужчины-актеры в нашем кино играют женщин, вспоминаются только гениальный Олег Павлович Табаков в сказке «Мэри Поппинс, до свидания», Александр Александрович Калягин в роли донны Розы в «Здравствуйте, я ваша тетя!» и Георгий Милляр в роли Бабы Яги.
Режиссером и сценаристом сериала выступил Павел Бардин («Клуб»). Шоу будет состоять из шести серий по десять минут.
Премьера сериала «Зона дискомфорта» состоится 3 июня на видеосервисе START.