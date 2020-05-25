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25 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Стало известно, кого выбрал Криворотов в финале «Холостяка»

Зрители увидели последнюю серию очередного сезона популярного шоу
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В эфир телеканала ТНТ вышел последний выпуск седьмого сезона шоу «Холостяк». В финале за сердце главного героя — стоматолога Антона Криворотова — боролись Лиза Адаменко и Барбара Пино.

Заключительный выпуск снимали в Турции до введения режима самоизоляции. Финалистки устроили Криворотову свидания, а затем, надев свадебные платья, встретились с ним на крыше одного из домов Стамбула, чтобы услышать принятое «холостяком» решение. В результате стоматолог вручил заветное кольцо Барбаре. Криворотов признался девушке в чувствах, надел ей на палец кольцо, а затем позвонил маме по видеосвязи, чтобы попросить ее благословения.

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Антон заявил в инстаграме после того, как финал вышел в эфир:

Это был особенный период моей жизни. Кажется, я до сих пор в нем. Я счастлив. Всем спасибо!
Антон Криворотов

Барбара, в свою очередь, призналась, что итог шоу стал для нее сюрпризом. «Никогда не думала, что окажусь на реалити-шоу. И совершенно не рассчитывала встретить там любовь. В голове до сих пор не укладывается. Как так?» — написала она на своей странице.

4.9
Холостяк
2013/Россия16+реалити-шоу
Моя оценка

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Любовь на шоу искали Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие. Седьмой сезон проекта стартовал в начале марта 2020 года. Среди девушек, боровшихся за сердце Криворотова, были бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова и актриса Полина Гренц.

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