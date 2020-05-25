Павел Воля показал фото с женой в образе Малефисенты

Сам шоумен примерил образ сказочного принца. В подписи к фото Воля обратился к поклонникам с вопросом:

Сказочные герои в деле. Если бы мы снимались в кино, как бы назывался этот фильм?

Первый фильм о колдунье Малефисенте вышел в 2014 году и рассказал альтернативную версию событий мультфильма «Спящая красавица» 1959 года. Главными героинями картины стали темная фея Малефисента в исполнении Джоли и принцесса Аврора, которую сыграла Эль Фаннинг. В октябре 2019-го в прокат вышел сиквел картины — лента «Малефисента: Владычица тьмы». Кроме Джоли и Фаннинг, в лентах появлялись Эд Скрейн, Джуно Темпл и Мишель Пфайффер.