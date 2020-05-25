Павел Воля показал фото с женой в образе Малефисенты

Ляйсан Утяшева перевоплотилась в колдунью Малефисенту из одноименного фильма Disney, главную роль в котором сыграла Анджелина Джоли. Снимок телеведущей в кинообразе опубликовал ее муж, резидент Comedy Club Павел Воля.
Сам шоумен примерил образ сказочного принца. В подписи к фото Воля обратился к поклонникам с вопросом:
Сказочные герои в деле. Если бы мы снимались в кино, как бы назывался этот фильм?
Первый фильм о колдунье Малефисенте вышел в 2014 году и рассказал альтернативную версию событий мультфильма «Спящая красавица» 1959 года. Главными героинями картины стали темная фея Малефисента в исполнении Джоли и принцесса Аврора, которую сыграла Эль Фаннинг. В октябре 2019-го в прокат вышел сиквел картины — лента «Малефисента: Владычица тьмы». Кроме Джоли и Фаннинг, в лентах появлялись Эд Скрейн, Джуно Темпл и Мишель Пфайффер.
Отметим, что ранее в инстаграме студии Disney появился ролик, в котором показан процесс преображения Джоли в Малефисенту.