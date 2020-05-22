Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена

Том Харди в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Маска злодея Бэйна из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» неожиданно стала популярной среди американцев во время пандемии коронавируса, отмечает The Hollywood Reporter. В период, когда власти просят жителей не выходить из дома без средств защиты, многие люди стали скупать аксессуары, подобные тому, который носил герой Тома Харди.

Пластиковых масок Бэйна (ношение которых врачи не одобряют) во многих магазинах костюмов уже не осталось. Один из продавцов рассказал, что пик спроса на аксессуары в его магазине пришелся на конец апреля — начало мая, теперь в ассортименте присутствуют только костюмы злодея. Популярностью пользуются также тканевые версии маски.