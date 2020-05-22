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22 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена

Медики не рекомендуют носить подобные пластиковые аксессуары во время пандемии
Том Харди в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Маска злодея Бэйна из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» неожиданно стала популярной среди американцев во время пандемии коронавируса, отмечает The Hollywood Reporter. В период, когда власти просят жителей не выходить из дома без средств защиты, многие люди стали скупать аксессуары, подобные тому, который носил герой Тома Харди.

Пластиковых масок Бэйна (ношение которых врачи не одобряют) во многих магазинах костюмов уже не осталось. Один из продавцов рассказал, что пик спроса на аксессуары в его магазине пришелся на конец апреля — начало мая, теперь в ассортименте присутствуют только костюмы злодея. Популярностью пользуются также тканевые версии маски.

7.9
Темный рыцарь: Возрождение легенды
2012/США, Великобритания16+драматриллербоевиккриминалфантастика
Моя оценка

Бэйн — противник Бэтмена, который впервые появился в комиксах DC в 1993 году. В фильме «Бэтмен и Робин» его изобразил рестлер Джип Свенсон, в сериале «Готэм» — Шейн Уэст («Спеши любить»). В 2012 году вышел фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды», где роль Бэйна исполнил Том Харди. Эта лента со злодеем является наиболее известной.

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69 р.
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Том Харди
Tom Hardy
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