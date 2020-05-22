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22 мая 2020, РИА Новостиновость

Актерский состав фильма «Миссия: невыполнима 7» изменился

Роль главного злодея отошла новому актеру
Николас Холт, Эсай Моралес | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 мая — РИА «Новости». СМИ узнали об изменениях актерского состава, которые произойдут в седьмой части шпионской франшизы «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом в главной роли, сообщает THR. По информации издания, создатели картины передали роль злодея, на которую первоначально был утвержден Николас Холт, Эсаю Моралесу («Озарк»). Причиной стали проблемы, связанные со съемочным графиком актера.

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Известно, что в седьмом фильме об агенте Итане Ханте также появятся Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Пом Клементьефф и другие.

Производство ленты пока приостановлено из-за пандемии коронавируса. Задержка и привела к тому, что Холту в итоге пришлось покинуть проект. Режиссер картины Кристофер Маккуорри проводит встречи с другими создателями фильма по видеосвязи.

Премьера боевика «Миссия: невыполнима 7» запланирована на ноябрь 2021 года, кроме того, «Миссия: невыполнима 8» должна выйти в 2022-м.

Напомним, в мае состоялась премьера сериала «Великая», в котором Николас Холт исполнил одну из главных ролей. Первый эпизод вызвал широкое обсуждение в соцсетях слишком, по мнению зрителей, вольным переосмыслением исторических фактов. В частности, российским зрителям не понравилось то, что роли российских князей исполнили актеры с нигерийскими и индийскими корнями. 

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