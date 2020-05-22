Актерский состав фильма «Миссия: невыполнима 7» изменился

МОСКВА, 22 мая — РИА «Новости». СМИ узнали об изменениях актерского состава, которые произойдут в седьмой части шпионской франшизы «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом в главной роли, сообщает THR. По информации издания, создатели картины передали роль злодея, на которую первоначально был утвержден Николас Холт, Эсаю Моралесу («Озарк»). Причиной стали проблемы, связанные со съемочным графиком актера.

Известно, что в седьмом фильме об агенте Итане Ханте также появятся Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Пом Клементьефф и другие.

Производство ленты пока приостановлено из-за пандемии коронавируса. Задержка и привела к тому, что Холту в итоге пришлось покинуть проект. Режиссер картины Кристофер Маккуорри проводит встречи с другими создателями фильма по видеосвязи.

Премьера боевика «Миссия: невыполнима 7» запланирована на ноябрь 2021 года, кроме того, «Миссия: невыполнима 8» должна выйти в 2022-м.