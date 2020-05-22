Звезды «Игры престолов» воссоединятся в новом фильме

Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа, исполнившие в сериале «Игра престолов» роли Тириона Ланнистера и кхала Дрого соответственно, вместе снимутся в ленте «Хороший, плохой, бессмертный» (Good Bad & Undead), сообщает Deadline. Динклэйдж воплотит на экране охотника на упырей Вана Хельсинга, а Момоа — вампира.
Авторы идеи картины — Марк Свифт и Дэмиэн Шеннон, вместе работавшие над фильмами «Пятница 13-е» и «Фредди против Джейсона». Режиссерское кресло займет Макс Барбаков («Палм Спрингс»). Момоа и Динклэйдж окажутся среди продюсеров приключенческой ленты.
Отметим, что, снимаясь в «Игре престолов», Динклэйдж и Момоа ни разу не появлялись в кадре вместе. Фэнтези-сериал выходил на экраны с 2011 по 2019 год.
Дата выхода новой картины об охотнике и вампире пока не сообщается.