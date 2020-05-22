Звезды «Игры престолов» воссоединятся в новом фильме

Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа , исполнившие в сериале « Игра престолов » роли Тириона Ланнистера и кхала Дрого соответственно, вместе снимутся в ленте « Хороший, плохой, бессмертный » (Good Bad & Undead), сообщает Deadline. Динклэйдж воплотит на экране охотника на упырей Вана Хельсинга, а Момоа — вампира.

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