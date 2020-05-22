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22 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Звезды «Игры престолов» воссоединятся в новом фильме

Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа снимутся в ленте про союз вампира и охотника на вампиров
Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа | Источник: Legion-Media.ru

Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа, исполнившие в сериале «Игра престолов» роли Тириона Ланнистера и кхала Дрого соответственно, вместе снимутся в ленте «Хороший, плохой, бессмертный» (Good Bad & Undead), сообщает Deadline. Динклэйдж воплотит на экране охотника на упырей Вана Хельсинга, а Момоа — вампира.

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По сюжету, вампир и охотник вместе путешествуют по городам и мошенничают: первый пугает людей, а второй за вознаграждение делает вид, что избавляет их от опасного существа. Все меняется, когда за голову вампира назначается серьезная награда.

Авторы идеи картины — Марк Свифт и Дэмиэн Шеннон, вместе работавшие над фильмами «Пятница 13-е» и «Фредди против Джейсона». Режиссерское кресло займет Макс Барбаков («Палм Спрингс»). Момоа и Динклэйдж окажутся среди продюсеров приключенческой ленты.

Отметим, что, снимаясь в «Игре престолов», Динклэйдж и Момоа ни разу не появлялись в кадре вместе. Фэнтези-сериал выходил на экраны с 2011 по 2019 год.

Дата выхода новой картины об охотнике и вампире пока не сообщается.

8.6
Игра престолов
2011/США, Мальта, Великобритания18+драмафэнтезиприключения
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