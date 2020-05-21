Создатели «Великолепного века» работают над новым сериалом

Создатели «Великолепного века» Дурул Тайлан и Ягмур Тайлан снимут новый исторический сериал. Грядущее шоу будет посвящено современнику султана Сулеймана — турецкому флотоводцу и вельможе Хайреддину Барбароссе. Съемки должны стартовать летом, сообщает турецкий портал Aksam.
По информации издания Akşam, Чагатай Улусой уже начал отращивать бороду.
Создатели планируют выпустить два-три сезона сериала. Задержится герой Улусоя на несколько сезонов или его появление в шоу ограничится рамками одного, пока неизвестно. Информации о том, кто воплотит на экране самого Хайреддина Барбароссу, также еще нет.
Чагатай Улусой — турецкий актер. Наиболее известные сериалы с его участием — «Защитник», «Прилив» и «Назвала я ее Фериха».
Хайреддин Барбаросса ранее появлялся в популярном сериале «Великолепный век». Шоу, выходившее на экраны с 2011 по 2014 год, рассказывает историю султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан. Роль турецкого флотоводца в нем исполнил Толга Текин. Также в сериале снимались Халит Эргенч, Бурак Озчивит, Мерьем Узерли, Окан Ялабык и другие.