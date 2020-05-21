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21 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Создатели «Великолепного века» работают над новым сериалом

Одну из главных ролей исполнит Чагатай Улусой
Кадр из сериала «Великолепный век»

Создатели «Великолепного века» Дурул Тайлан и Ягмур Тайлан снимут новый исторический сериал. Грядущее шоу будет посвящено современнику султана Сулеймана — турецкому флотоводцу и вельможе Хайреддину Барбароссе. Съемки должны стартовать летом, сообщает турецкий портал Aksam.

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Одну из главных ролей в шоу исполнит Чагатай Улусой. Если верить изданию Teammy, он сыграет не Хайреддина Барбароссу, а его старшего брата, пирата Аруджа Барбароссу.

По информации издания Akşam, Чагатай Улусой уже начал отращивать бороду.

Создатели планируют выпустить два-три сезона сериала. Задержится герой Улусоя на несколько сезонов или его появление в шоу ограничится рамками одного, пока неизвестно. Информации о том, кто воплотит на экране самого Хайреддина Барбароссу, также еще нет.

Чагатай Улусой — турецкий актер. Наиболее известные сериалы с его участием — «Защитник», «Прилив» и «Назвала я ее Фериха».

6.9
Великолепный век
2011/Турция16+драмамелодрамаисторическийбиография
Моя оценка

Хайреддин Барбаросса ранее появлялся в популярном сериале «Великолепный век». Шоу, выходившее на экраны с 2011 по 2014 год, рассказывает историю султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан. Роль турецкого флотоводца в нем исполнил Толга Текин. Также в сериале снимались Халит Эргенч, Бурак Озчивит, Мерьем Узерли, Окан Ялабык и другие.

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