В России собираются открыть шесть автокинотеатров

Около шести площадок мы планируем открыть в ближайшее время — автокинотеатров. Мы хотим, чтобы у людей была возможность смотреть все-таки кино на большом экране, поэтому мы сейчас на некой финальной стадии [согласования].

Популярные картины прошлых лет и фильмы, которые недавно были в прокате, войдут в репертуар автокинотеатров, которые планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщила Зинякова. «Для запуска мы ждем только согласования городских властей. Мы уже ведем работу по формированию репертуара, в него войдут популярные фильмы прошлых лет, недавние хиты проката и спецпрограммы», — рассказала Зинякова. По ее словам, билеты в автокинотеатры можно будет приобрести онлайн, по ним затем удастся бесконтактно проехать на любое свободное парковочное место. «Попкорн и напитки подвезут сотрудники к автомобилю за пять минут до начала показа», — добавила представительница киносети.