Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 фильмов
20 артхаусных фильмов, которые оставят яркое послевкусие
13 фильмов
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами
30 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне
55 фильмов
Великое кино о великой войне: 55 лучших советских фильмов
10 фильмов
Платья, маяки, обряды: 10 самых необычных хорроров последних лет
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
21 мая 2020, ТАССновость

В России собираются открыть шесть автокинотеатров

В репертуар войдут популярные картины прошлых лет и фильмы, которые недавно были в прокате
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Шесть площадок для автокинотеатров собираются открыть в России, проект находится на стадии согласования. Об этом сообщила президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова в интервью телеканалу РБК:

Новость
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
Около шести площадок мы планируем открыть в ближайшее время — автокинотеатров. Мы хотим, чтобы у людей была возможность смотреть все-таки кино на большом экране, поэтому мы сейчас на некой финальной стадии [согласования].

Популярные картины прошлых лет и фильмы, которые недавно были в прокате, войдут в репертуар автокинотеатров, которые планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщила Зинякова. «Для запуска мы ждем только согласования городских властей. Мы уже ведем работу по формированию репертуара, в него войдут популярные фильмы прошлых лет, недавние хиты проката и спецпрограммы», — рассказала Зинякова. По ее словам, билеты в автокинотеатры можно будет приобрести онлайн, по ним затем удастся бесконтактно проехать на любое свободное парковочное место. «Попкорн и напитки подвезут сотрудники к автомобилю за пять минут до начала показа», — добавила представительница киносети.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
«Оскар 2021» могут перенести из-за пандемии коронавируса
Что смотреть на карантине: советует Юлия Топольницкая
Мария Горбань переболела коронавирусом
Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Съемки в «Заражении» подготовили Мэтта Дэймона к пандемии
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Что смотреть на карантине: советует Мария Андреева
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году
Что смотреть на карантине: советует Кирилл Плетнев
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии
Что смотреть на карантине: советует Данила Дунаев
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе
Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь
Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Канны 2020 не смогут провести в привычном формате
Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
"В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Когда доходит до главврачей, человеку говорят: "Пикнешь — сразу на выход"
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
У россиянина нашли поддельные права с 10 открытыми категориями На самом деле водитель имеет удостоверение только с двумя из них
Дети
Известная 44-летняя певица усыновила двоих детей Сиа воспитывает сыновей
Леди
Степаненко показала архивный снимок в леопардовых лосинах 67-летняя артистка удивила поклонников.
Hi-Tech
Просят выслать фото с паспортом в руках. Зачем? Всегда ли это мошенники
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь