Гузеева показала видео со съемок нового шоу «Первого канала»

Лариса Гузеева рассказала в инстаграме, что снимает новое телешоу «На дачу!». Программа будет выходить на «Первом канале», соведущей звезды стала Наталья Барбье. Гузеева показала в сториз кадры со съемок в загородном доме одного из героев передачи и отметила:
Снимаем новый проект. Холод собачий! Дождь — просто ливень страшный. Мы в гостях.
В новом шоу зрители узнают, как быстро привести в порядок дом и сад, построить теплицу, сделать собственный водоем и бассейн, где найти передвижную баню. Ведущие будут не только посещать загородные дома разных героев передачи, но также общаться с экспертами: садоводы получат советы от биологов, ландшафтных дизайнеров и других специалистов.
Лариса Гузеева — советская и российская актриса и телеведущая. Она известна зрителям ролями в фильмах «Жестокий романс», «Секретный фарватер». Звезда ведет популярное шоу «Давай поженимся!», в котором герои ищут себе пару.
Премьера программы «На дачу!» состоится на «Первом канале» 23 мая.