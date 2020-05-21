Гузеева показала видео со съемок нового шоу «Первого канала»

Лариса Гузеева в шоу «На дачу!»

Лариса Гузеева рассказала в инстаграме, что снимает новое телешоу «На дачу!». Программа будет выходить на «Первом канале», соведущей звезды стала Наталья Барбье. Гузеева показала в сториз кадры со съемок в загородном доме одного из героев передачи и отметила:

Снимаем новый проект. Холод собачий! Дождь — просто ливень страшный. Мы в гостях. Лариса Гузеева

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--cd0c6555a0dade075ab3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--cd0c6555a0dade075ab3 { padding-bottom: 178%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--cd0c6555a0dade075ab3" data-vnd="cd0c6555a0dade075ab3" data-profile="412" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cd0c6555a0dade075ab3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

В новом шоу зрители узнают, как быстро привести в порядок дом и сад, построить теплицу, сделать собственный водоем и бассейн, где найти передвижную баню. Ведущие будут не только посещать загородные дома разных героев передачи, но также общаться с экспертами: садоводы получат советы от биологов, ландшафтных дизайнеров и других специалистов.

Лариса Гузеева — советская и российская актриса и телеведущая. Она известна зрителям ролями в фильмах «Жестокий романс», «Секретный фарватер». Звезда ведет популярное шоу «Давай поженимся!», в котором герои ищут себе пару.