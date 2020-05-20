Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 фильмов
20 артхаусных фильмов, которые оставят яркое послевкусие
13 фильмов
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами
30 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне
55 фильмов
Великое кино о великой войне: 55 лучших советских фильмов
10 фильмов
Платья, маяки, обряды: 10 самых необычных хорроров последних лет
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
20 мая 2020, Газета.Ruновость

Деревянко на полгода впал в депрессию после роли стриптизера

Актер признался, что «ужасно себя чувствовал»
Павел Деревянко в фильме «Счастливый конец»

Актер Павел Деревянко стал героем нового выпуска онлайн-шоу Юрия Дудя. В беседе с ведущим актер рассказал, как на него повлияли съемки в фильме «Счастливый конец». По словам актера, он перенял характер героя-стриптизера. Это одновременно испугало и расстроило артиста:

Русский смех: 15 лучших российских комедий
У меня наступила депрессуха жесточайшая, меня больше не было, полгода я ходил вялый и ужасно себя чувствовал.
Павел Деревянко

Деревянко также отметил, что фильм не понравился продюсеру. «Ты столько работал, получил такие жесткие последствия, ты в депрессии, еще и фильм не вышел», — поделился Павел.

Фильм «Счастливый конец» был снят Ярославом Чеважевским в 2009 году. Он рассказывает историю популярного стриптизера, которого прокляла одна из поклонниц. Помимо Деревянко, роли исполнили Юрий Колокольников, Анна Тараторкина, Марина Голуб, Александр Филиппенко и Сергей Шнуров.

5.3
Счастливый конец
2009/Россия16+комедия
Моя оценка

Павел Деревянко известен зрителям ролями в лентах «Неваляшка», «Гоголь. Начало», «Салют-7», «СуперБобровы». Его также можно увидеть в сериалах «Великая», «Оттепель», «Домашний арест» и «Дылды».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Счастливый конец
Павел Деревянко
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
Юрий Дудь
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино
Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках
Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
В Японии пересняли «Чебурашку»
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино
Российские фанаты «атаковали» Джонни Деппа в инстаграме
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Иван Ургант стал гостем «Вечернего Урганта»
56-летний Джонни Депп завел инстаграм
58-летняя актриса рассказала, как учила Брэда Питта целоваться
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками
Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света
Какими мы будем после карантина: мемы из кино
Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Видеочат с Асмус, иллюзии с Тарасовой: киноновости недели
Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире дикого запада»
Кино на карантине: главные новости за неделю
Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Тарантино
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Умный бюстгальтер и круиз: что подарят номинантам «Оскара»
Элайджа Вуд станцевал на премьере с российскими звездами
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
Асмус в слезы, Мороз — в пляс: киноновости недели
В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
Уйти пораньше: досрочная пенсия в России может стать ближе
Ученые определили невосприимчивых к коронавирусу людей
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Полиция раскрыла банду воров деталей с машин каршеринга Преступники свозили в Казань автомобили из разных городов
Дети
Беременные Курникова и Лопырева с ярким макияжем (фото) Листайте галерею!
Леди
10 модных асимметричных стрижек Асимметрия – нестареющий способ освежить образ.
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса В некоторых городах этой страны ситуация сравнима с пиком эпидемии в США.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь