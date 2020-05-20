Деревянко на полгода впал в депрессию после роли стриптизера

Актер Павел Деревянко стал героем нового выпуска онлайн-шоу Юрия Дудя. В беседе с ведущим актер рассказал, как на него повлияли съемки в фильме «Счастливый конец». По словам актера, он перенял характер героя-стриптизера. Это одновременно испугало и расстроило артиста: