Деревянко на полгода впал в депрессию после роли стриптизера

Актер Павел Деревянко стал героем нового выпуска онлайн-шоу Юрия Дудя. В беседе с ведущим актер рассказал, как на него повлияли съемки в фильме «Счастливый конец». По словам актера, он перенял характер героя-стриптизера. Это одновременно испугало и расстроило артиста:
У меня наступила депрессуха жесточайшая, меня больше не было, полгода я ходил вялый и ужасно себя чувствовал.
Деревянко также отметил, что фильм не понравился продюсеру. «Ты столько работал, получил такие жесткие последствия, ты в депрессии, еще и фильм не вышел», — поделился Павел.
Фильм «Счастливый конец» был снят Ярославом Чеважевским в 2009 году. Он рассказывает историю популярного стриптизера, которого прокляла одна из поклонниц. Помимо Деревянко, роли исполнили Юрий Колокольников, Анна Тараторкина, Марина Голуб, Александр Филиппенко и Сергей Шнуров.
Павел Деревянко известен зрителям ролями в лентах «Неваляшка», «Гоголь. Начало», «Салют-7», «СуперБобровы». Его также можно увидеть в сериалах «Великая», «Оттепель», «Домашний арест» и «Дылды».