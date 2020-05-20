Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 фильмов
20 артхаусных фильмов, которые оставят яркое послевкусие
13 фильмов
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами
30 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне
55 фильмов
Великое кино о великой войне: 55 лучших советских фильмов
10 фильмов
Платья, маяки, обряды: 10 самых необычных хорроров последних лет

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
20 мая 2020, Lenta.Ruновость

«Оскар 2021» могут перенести из-за пандемии коронавируса

В настоящий момент церемония запланирована на 28 февраля 2021 года
Источник: Legion-Media.ru

Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии вручения премии «Оскар» из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на источники в организации в среду, 20 мая, сообщает Variety. Один из источников заявил:

Очень вероятно, что «Оскары» перенесут.
Новость
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото

Впрочем, по его словам, возможная новая дата церемонии еще не обсуждалась. В настоящий момент вручение «Оскаров» запланировано на 28 февраля 2021 года.

Также подчеркивается, что окончательное решение пока не принято. Источник в транслирующей церемонию вручения «Оскаров» телекомпании ABC отметил, что ее дата пока не менялась.

Ранее Американской киноакадемии пришлось объявить об изменениях правила отбора фильмов на «Оскар» из-за закрытия кинотеатров в условиях пандемии коронавируса. По новому регламенту, до участия в премии также допустят фильмы, которые вышли онлайн, если их прокатчик изначально планировал выпускать их на экраны кинотеатров.

Кроме того, из-за пандемии был отменен Каннский кинофестиваль, а киносмотр в Москве перенесен на октябрь 2020 года.

Все звезды на дорожках ММКФ последних лет
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
Что смотреть на карантине: советует Юлия Топольницкая
Мария Горбань переболела коронавирусом
Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Съемки в «Заражении» подготовили Мэтта Дэймона к пандемии
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Что смотреть на карантине: советует Мария Андреева
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году
Что смотреть на карантине: советует Кирилл Плетнев
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии
Что смотреть на карантине: советует Данила Дунаев
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе
Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь
Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Канны 2020 не смогут провести в привычном формате
Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке
Что посмотреть?
Рекомендации фильмов
 Соседка Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению ограничений
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Американец придумал способы необычно заправлять кровать (фото) Ежедневно он сооружает разные инсталляции из подушек.
Дети
Беременные Курникова и Лопырева с ярким макияжем (фото) Листайте галерею!
Леди
10 модных асимметричных стрижек Асимметрия – нестареющий способ освежить образ.
Hi-Tech
Назван лучший смартфон. И это не айфон Победил прошлогодний флагман Samsung
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь