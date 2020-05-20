Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена

Максим Галкин поделился новым видео в инстаграме. Артист записал «Гимн самоизоляции», причем в одной из сцен ролика юморист предстал в образе Бэтмена. «Коль ты захочешь, мир легко изменишь. Всего лишь нужно съесть летучую мышь», — поет он в этот момент.
В клипе появилась и супруга Максима Алла Пугачева, она исполнила роль Джульетты. Поклонники оценили забавный ролик, отметив, что звездам удалось удачно обыграть злободневные темы самоизоляции и пандемии.
Бэтмен — популярный супергерой комиксов издательства DC. Под его маской скрывается миллиардер и борец с преступностью Брюс Уэйн. В разное время роль Бэтмена исполняли такие актеры, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек. На 2021 год запланирована премьера нового фильма о Темном рыцаре, главную роль в котором исполнит Роберт Паттинсон.
Ранее в ролике с призывом соблюдать самоизоляцию снялись российские актеры.