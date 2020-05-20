Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена

Максим Галкин поделился новым видео в инстаграме. Артист записал «Гимн самоизоляции», причем в одной из сцен ролика юморист предстал в образе Бэтмена. «Коль ты захочешь, мир легко изменишь. Всего лишь нужно съесть летучую мышь», — поет он в этот момент.