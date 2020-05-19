Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума

Наталия Орейро отмечает день рождения — 19 мая уругвайской актрисе и певице исполняется 43 года.
Орейро прославилась ролями в аргентинских сериалах «Богатые и знаменитые» и «Дикий ангел», которые приобрели огромную популярность в России.
Также на ее счету — съемки в российско-аргентинской мелодраме «В ритме танго», сериалах «Ты — моя жизнь», «Среди каннибалов», «Только ты» и полнометражных лентах «Моя первая свадьба», «Подпольное детство», «Вакольда», «Возможные жизни». В 2020 году к выходу планировался новый триллер с Орейро — «Волшебная ночь».
Отметим, что звезда часто приезжает в Россию. В 2019 году она стала гостьей музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи и дала концерты в разных городах страны в рамках своего тура. Кроме того, звезда заявила, что готовит фильм, связанный с историей России и Уругвая.
В 2015 году вышел документальный фильм «Наша Наташа», посвященный туру Орейро по России и ее любви к русским поклонникам. Актриса представила ленту на Московском кинофестивале.
Тогда же, на ММКФ 2016, горячая уругвайка поразила всех своей добротой, сбежав с закрытия фестиваля на благотворительное мероприятие, организованное в пользу детей с ДЦП. В соцсетях поклонники Наталии чуть ли не рыдали от умиления: Орейро и в реальности оказалась «диким ангелом» Милли, немного сумасшедшей и прекрасной.