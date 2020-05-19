Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 фильмов
20 артхаусных фильмов, которые оставят яркое послевкусие
13 фильмов
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами
30 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне
55 фильмов
Великое кино о великой войне: 55 лучших советских фильмов
10 фильмов
Платья, маяки, обряды: 10 самых необычных хорроров последних лет

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
19 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажЮбилеи

Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума

Звезда «Дикого ангела» принимает поздравления с днем рождения
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Наталия Орейро отмечает день рождения — 19 мая уругвайской актрисе и певице исполняется 43 года.

Орейро прославилась ролями в аргентинских сериалах «Богатые и знаменитые» и «Дикий ангел», которые приобрели огромную популярность в России.

7.4
Дикий ангел
1998/Аргентина12+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

Также на ее счету — съемки в российско-аргентинской мелодраме «В ритме танго», сериалах «Ты — моя жизнь», «Среди каннибалов», «Только ты» и полнометражных лентах «Моя первая свадьба», «Подпольное детство», «Вакольда», «Возможные жизни». В 2020 году к выходу планировался новый триллер с Орейро — «Волшебная ночь».

Новость
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер

Отметим, что звезда часто приезжает в Россию. В 2019 году она стала гостьей музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи и дала концерты в разных городах страны в рамках своего тура. Кроме того, звезда заявила, что готовит фильм, связанный с историей России и Уругвая.

В 2015 году вышел документальный фильм «Наша Наташа», посвященный туру Орейро по России и ее любви к русским поклонникам. Актриса представила ленту на Московском кинофестивале.

Тогда же, на ММКФ 2016, горячая уругвайка поразила всех своей добротой, сбежав с закрытия фестиваля на благотворительное мероприятие, организованное в пользу детей с ДЦП. В соцсетях поклонники Наталии чуть ли не рыдали от умиления: Орейро и в реальности оказалась «диким ангелом» Милли, немного сумасшедшей и прекрасной. 

Все звезды на дорожках ММКФ последних лет
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Наталия Орейро
Natalia Oreiro
Вакольда
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80
Богатые и знаменитые
Подпольное детство
Одри Хепберн — 91: самые красивые кадры с величайшей актрисой
В ритме танго
Дикий ангел
Даниле Козловскому — 35: роли, за которые мы его полюбили
Наша Наташа
Галкин, Бузова и Бледанс поздравили Киркорова с 53-летием
Лариса Удовиченко отмечает 65-летний юбилей
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Сам себе стриптизер: Ченнингу Татуму — 40
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием
Эмме Уотсон — 30: за что мы ее любим
Кристен Стюарт — 30: самые неожиданные роли иконы поколения
От Чаплина до Железного Человека: 55 лет Роберту Дауни-младшему
Саре Джессике Паркер — 55: яркие роли и коронные фразы Кэрри
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 44
Брюсу Уиллису — 65: культовые роли и яркие кадры с актером
Цыганову — 41: неожиданные роли, в которых вы его не заметили
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун — 62
Валентина Талызина отмечает 85-летие
Светлане Ходченковой — 37: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летие
100 лет Феллини: роскошные кадры из великих фильмов режиссера
Василий Лановой отмечает 86-летие
Актриса Валентина Теличкина отмечает 75-летие
Брэдли Куперу — 45: лучшие роли голливудского секс-символа
Энтони Хопкинсу — 82: подборка мудрых цитат актера
Михаилу Боярскому — 70: посмотрите, как он поет
Елизавете Боярской — 34: лучшие роли «несовременной» актрисы
Брэду Питту — 56: культовые роли любимого актера
Галина Польских отмечает 80-летие
Скарлетт Йоханссон — 35: яркие роли и необычные образы звезды
Все врут: 30 гениальных цитат доктора Хауса на все случаи жизни
90 лет Грейс Келли: удивительная жизнь кинодивы в фотографиях
Мэттью Макконахи — 50: лучшие роли главного красавчика Голливуда
Вышли из «Матрицы»: что стало со звездами фильма 20 лет спустя
Вере Васильевой исполняется 94 года
Монике Беллуччи — 55: самые страстные фото итальянской дивы
Брижит Бардо — 85: роскошные кадры и лучшие роли кинодивы
К 85-летию Софи Лорен: 100 кадров с великой дивой
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
Нина Ургант отмечает 90-летие
Киану и его женщины: 10 главных кинороманов Ривза
Кэмерон Диаз — 47: яркие кадры с блондинкой, очаровавшей мир
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019»
Наталия Орейро сменила имидж ради новой роли
Пьеру Ришару — 85: за что великого актера обожают в России
Шарлиз Терон — 44: за что мы ее любим
От эльфийки до Осы: Эванджелин Лилли — 40
Юлия Меньшова отмечает 50-летие
Сандре Буллок — 55: за что мы ее любим
Дженнифер Лопез — 50: роли, которые нам не забыть
Гарри Поттеру 30: роли, в которых мы не узнали Дэниэла Рэдклиффа
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Nissan может отказаться от спортивных моделей GT-R и Z Появились новые подробности большого плана японской компании по сокращению расходов
Популярные темы на «Детях»
Должностные инструкции. 204
щепетильный вопрос 127
Велосипеды.... дайте совет. 126
На море с трехлеткой. Расскажите свои истории 102
Леди
19-летняя дочь Урганта очаровала поклонников (фото) Девушка показала, как город выходит из самоизоляции.
Здоровье
90-летнему мужчине понадобилось лечение от сексуальной зависимости Средний возраст британцев, зависимых от секса, в 2019 году составлял 45 лет.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь