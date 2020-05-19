Кабо — бабушка, Луговая — летчица: первые фото со съемок сериала

42 фотографии 42 фотографии 42 фотографии

Действие драмы разворачивается с 1961 по 1983 год — во время создания первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера, которому дали имя «Журавль». Главные герои — пилот Юрий Громов и влюбленная в него без памяти Ася Солнцева. Эта бесстрашная девушка преодолевает любые преграды на пути к своему счастью и заветной мечте — вдвоем с любимым летать на новом чудо-самолете.

Луговая, исполнившая роль Солнцевой, рассказала о сериале:

Это история про летчиков. Моя героиня — маленькая и хрупкая девушка со стальным характером, со стержнем внутри, способная поднять в небо самолет и сделать что-то невозможное, что не удавалось никому другому. Мария Луговая

А вот Ольге Кабо во время съемок сериала довелось впервые примерить роль бабушки. Когда проходила работа над этими эпизодами, актрисе было 49 лет, а ее киновнук Андрей Гаврилов выглядел ровесником настоящего сына Ольги, пятилетнего на тот момент Виктора.

Работа над сериалом проходила, в частности, на Жуковском аэродроме и в Тимирязевской академии. «В картине представлена авиационная техника 60-х–70-х годов. Большинство моделей в рабочем виде не сохранились. В фильме необходимо было показать технику в действии — все кадры с взлетом, полетом, посадкой были выполнены полностью с помощью компьютерной графики», — отметил режиссер мелодрамы Сергей Комаров.