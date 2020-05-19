Звезда «Игры престолов» зареклась сниматься обнаженной

Нидерландская актриса Кэрис Ван Хаутен, известная по роли Мелиссандры в сериале «Игра престолов», зареклась сниматься обнаженной. Об этом сообщает Insider. Звезда шоу, которая появилась в нескольких откровенных эпизодах, призналась, что благодаря движению против домогательств #MeToo изменила свое мнение не только по поводу этой работы, но и по поводу всей своей карьеры:
Я всегда была очень либеральной и защищала наготу, потому что думала, что если мы можем показать ружье, то почему мы не можем показать сосок? Мне казалось это странным.
Теперь Кэрис Ван Хаутен считает, что нет необходимости показывать обнаженные тела в кадре, чтобы продемонстрировать близость. По ее мнению, любая нагота на экране должна быть оправдана. Сама актриса больше не планирует сниматься без одежды. «Я делала это достаточно. Хватит», — сказала она.
В 2019 году сайт Mr. Skin подсчитал, сколько раз в «Игре престолов» показывали обнаженные части тела. Отмечается, что на протяжении семи сезонов в шоу было 82 сцены с голыми персонажами общей продолжительностью 108 минут. Без одежды на экране появилась 51 знаменитость — 36 актрис и 15 актеров.
Сериал «Игра престолов», основанный на книгах Джорджа Р.Р. Мартина, выходил на канале HBO с 2011 по 2019 год. Ключевые роли в шоу исполнили Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Лина Хиди и другие.