Звезда «Игры престолов» зареклась сниматься обнаженной

Кэрис Ван Хаутен в сериале «Игра престолов»

Нидерландская актриса Кэрис Ван Хаутен, известная по роли Мелиссандры в сериале «Игра престолов», зареклась сниматься обнаженной. Об этом сообщает Insider. Звезда шоу, которая появилась в нескольких откровенных эпизодах, призналась, что благодаря движению против домогательств #MeToo изменила свое мнение не только по поводу этой работы, но и по поводу всей своей карьеры:

Я всегда была очень либеральной и защищала наготу, потому что думала, что если мы можем показать ружье, то почему мы не можем показать сосок? Мне казалось это странным. Кэрис Ван Хаутен

Теперь Кэрис Ван Хаутен считает, что нет необходимости показывать обнаженные тела в кадре, чтобы продемонстрировать близость. По ее мнению, любая нагота на экране должна быть оправдана. Сама актриса больше не планирует сниматься без одежды. «Я делала это достаточно. Хватит», — сказала она.