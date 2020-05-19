Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале

Меня спросили, знаю ли, кто из артисток мог бы сыграть меня молодую. <...> Я не буду никогда своих детей пихать куда-то, поэтому сказала: «Пускай пройдет пробы, если понравится — сыграет». Так что она попала в проект на общих основаниях.