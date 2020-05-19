Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале

На телеканале «Россия» состоялась премьера сериала «Разбитое зеркало». Мелодрама рассказывает о женщине, чья жизнь меняется, когда она узнает, что любимый, считавшийся погибшим, на самом деле выжил. Одну из ролей исполнила Екатерина Волкова, а ее героиню в молодости воплотила дочь Валерия. В интервью РИА «Новости» Волкова рассказала о совместной работе.
Волкова вспомнила, как Валерия получила роль:
Меня спросили, знаю ли, кто из артисток мог бы сыграть меня молодую. <...> Я не буду никогда своих детей пихать куда-то, поэтому сказала: «Пускай пройдет пробы, если понравится — сыграет». Так что она попала в проект на общих основаниях.
Екатерина поделилась и впечатлениями от совместных съемок с дочерью. Она призналась, что волновалась за Леру, но девушка отлично справилась с ролью. Во время съемок она даже исполнила «трюк»: не умея водить, смогла припарковать машину. «Кроме моих замечаний „не морщи лоб!“, других не было», — добавила Волкова.
Премьера сериала «Разбитое зеркало» состоялась 18 мая на телеканале «Россия». В мелодраме также сыграли Екатерина Гусева, Александр Лазарев-мл., Алексей Макаров, Станислав Дужников и другие.