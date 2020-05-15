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15 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова

По словам актрисы, она сидела дома два месяца
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15
фотографий
15
фотографий

Эвелина Бледанс сообщила, что прервала двухмесячную самоизоляцию ради съемок в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». В инстаграме Бледанс рассказала:

Мой первый выход из дома за два месяца был непростым. Утром перед выездом на киностудию у меня схватило живот, а когда я вернулась, поднялась температура 37,7. <...> Два месяца я отказывалась от любых предложений по съемкам, и вот так первый выход воспринял мой организм.
Эвелина Бледанс
Во время загрузки произошла ошибка.

Артистка отметила, что теперь «десять раз подумает перед следующим выездом из дома». «Но надо работать — куда деваться», — заключила Эвелина.

В комментариях Екатерина Стриженова спросила у Бледанс, сдала ли она тест на коронавирус. «Бывает, у некоторых вирус проходит в такой форме», — заявила ведущая «Доброго утра». Эвелина ответила, что сдавала анализ десять дней назад.

4.0
Прямой эфир
2011/Россия16+ток-шоу
Моя оценка

Программа Малахова «Прямой эфир» выходит на телеканале «Россия 1». Ранее шоу вел Борис Корчевников. Предметом обсуждения в ток-шоу являются резонансные темы: громкие преступления, личная жизнь звезд, актуальные общественные события.

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