Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова

Эвелина Бледанс сообщила, что прервала двухмесячную самоизоляцию ради съемок в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». В инстаграме Бледанс рассказала:
Мой первый выход из дома за два месяца был непростым. Утром перед выездом на киностудию у меня схватило живот, а когда я вернулась, поднялась температура 37,7. <...> Два месяца я отказывалась от любых предложений по съемкам, и вот так первый выход воспринял мой организм.
Артистка отметила, что теперь «десять раз подумает перед следующим выездом из дома». «Но надо работать — куда деваться», — заключила Эвелина.
В комментариях Екатерина Стриженова спросила у Бледанс, сдала ли она тест на коронавирус. «Бывает, у некоторых вирус проходит в такой форме», — заявила ведущая «Доброго утра». Эвелина ответила, что сдавала анализ десять дней назад.
Программа Малахова «Прямой эфир» выходит на телеканале «Россия 1». Ранее шоу вел Борис Корчевников. Предметом обсуждения в ток-шоу являются резонансные темы: громкие преступления, личная жизнь звезд, актуальные общественные события.