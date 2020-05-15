Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова

Мой первый выход из дома за два месяца был непростым. Утром перед выездом на киностудию у меня схватило живот, а когда я вернулась, поднялась температура 37,7. <...> Два месяца я отказывалась от любых предложений по съемкам, и вот так первый выход воспринял мой организм.